Epic Games mağazası yaz indirimi başladı

Epic Games'in farklı kar paylaşım modeliyle oyun geliştiricilerinin beğenisini kazanan dijital oyun mağazası, oyunculara pek çok oyunda %75'e varan indirimler sunuyor. 13 Haziran'a kadar devam edecek kampanya ile 79.99 TL üzerindeki her oyunda 60 TL indirim kazanma fırsatı oyuncuları bekliyor.

Popüler Oyunlarda %75'e Varan İndirim

Bugün başlayan Epic Mega Sale kapsamında son zamanların adından çok söz ettiren aksiyon FPS oyunu Metro Exodus'u 309 TL yerine 171,75 TL'ye satın almak mümkün. Metro serisini açık dünya ile tanıştıran Exodus, hem oyun eleştirmenlerinin hem de oyuncuların beğenisini kazanmayı başarmıştı.

Milyonlarca oyuncunun çıkışını heyecanla beklediği Vampire the Masquerade – Bloodlines 2 kampanyanın en cazip indirimlerinden birini sunuyor. Epic Mega Sales boyunca oyunun standart sürümü 32 TL, özel kıyafetler ve oyun içi eşyalar gibi hediyeler veren Deluxe sürümü ise 49 TL olacak. Oyunun ilave hikâyeler ile ücretsiz bir genişleme paketini de içeren ve oyuna 24 saat erkenden giriş hakkı tanıyan Premium sürümünü ise 69 TL'ye almak mümkün.

Son yıllarda PlayStation 4 platformuna çıkan en başarılı aksiyon macera oyunlarından biri olan ve PC sürümü yalnızca Epic Games Store'da yer alan Detroit: Become Human da kampanya boyunca 80 TL yerine 20 TL'den oyunculara sunulacak.

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Ön Siparişlerde Para İadesi

Epic Mega Sale öncesinde ön siparişle 16 Mayıs tarihinde henüz yayınlanmamış bir oyun satın alan kullanıcılar ise aldıkları oyunun fiyatı 79.99 TL ve üzerinde ise 60TL tutarında iade alacaklar. İade 7 ila 12 gün içerisinde otomatik olarak gerçekleşecek ve kullanıcıların herhangi bir işlem yapmalarına gerek olmayacak.

Ayrıca 2 Mayıs ve 15 Mayıs arasında Epic Games Mağazası'ndan oyun alan kullanıcılar da, ödedikleri tutarla oyunun indirimli fiyatı arasındaki farkı ve 60 TL tutarındaki indirimi de geri alabilecekler. Bu tutarlar da kullanıcıların kullandıkları ödeme kanalıyla otomatik olarak iade edilecek.