Epic Games'in bu hafta dağıtacağı ücretsiz oyun Torchlight 2 oldu

Epic Games Mağazası, 16 Temmuz'da tüm Epic Games tüm kullanıcılar için sunulacak bir sonraki ücretsiz oyununu açıkladı. Epic Games mağazasının yeni ücretsiz oyunu 2012 klasiği Torchlight II oldu. Oyun 140 TL fiyata satılıyordu.

Torchlight 2 ile yönetebileceğiniz dört farklı seviye var. Karakterlerden dilediğinizi seçebilirsiniz. Farklı hava şartlarında oynanabilen oyunun enerjisi ise oldukça dikkat çekici.

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Torchlight 2

Dört farklı seviyede kendinizi deneyebilirsiniz

Torchlight 2, dört farklı sınıfta yönetebildiğiniz karakterleri karşısına getiriyor ve Vildrean ismi verilen bu büyük evrende ortamı keşfederken, oyunun atmosferi ise gerçekten de dikkat çekici. Yağmur, kar gibi farklı hava şartları altında oyunda savaşıyor olmak oyuna farklı bir hava katıyor.