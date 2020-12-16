Epic Games'in ücretsiz dağıtacağı oyun listesi belli oldu

Epic Games, 2020'nin son günlerine özel olarak bazı oyunların ücretsiz dağıtılacağını duyurmuştu. Her ne kadar şirket doğrudan bir oyun listesi paylaşmamış olsa da sızan bilgilerde aşağıdaki oyunların ücretsiz olacağı üzerinde duruluyor.

Epic Games, 17 Aralık itibariyle bu yıl sonu kampanyasını başlatıyor. Böylece kullanıcılar 31 Aralık'a kadar ücretsiz oyunları listesine dahil edip oynamaya başlayabiliyor.

Resident Evil 7 de listede yer alan başarılı yapımlar arasında.

Listede gerçekten etkileyici ve popüler oyunlar var.

Epic Games'in ücretsiz dağıtacağı oyunların muhtemel listesi

1- Dying Light

2- Resident Evil 7

3- The Witcher 3

4- Mass Effect Andromeda

5- Assassins Creed Origins

6- Metal Gear Solid V

7- The Evil Within 2

8- Far Cry 5

9- Fallout 4

10- Borderlands 3

11- Monster Hunter Worlds

12- Dragon Age Inquisition

13- Horizon Zero Down

14- Ghost Recon Breakpoint

15- Hitman 2

Epic Games'in önceki günlerde yaptığı duyurunun ardından Ubisoft da benzer bir adım atarak yıl sonu kampanyasını duyurdu. Yani aslında her iki dev şirketin de indirim ve sürprizlerini takip etmekte yarar var.

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