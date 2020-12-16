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Teknoloji Epic Gamesin ücretsiz dağıtacağı oyun listesi belli oldu
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Epic Games'in ücretsiz dağıtacağı oyun listesi belli oldu

Epic Games, yıl sonuna özel olarak 15 farklı oyunu ücretsiz olarak dağıtıyor. Tahmini listede

Resident Evil 7, Assassins Creed Origins ve Borderlands 3 gibi başarılı yapımlar var.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Fallout 4
Fallout 4

Epic Games, 2020'nin son günlerine özel olarak bazı oyunların ücretsiz dağıtılacağını duyurmuştu. Her ne kadar şirket doğrudan bir oyun listesi paylaşmamış olsa da sızan bilgilerde aşağıdaki oyunların ücretsiz olacağı üzerinde duruluyor.

Epic Games, 17 Aralık itibariyle bu yıl sonu kampanyasını başlatıyor. Böylece kullanıcılar 31 Aralık'a kadar ücretsiz oyunları listesine dahil edip oynamaya başlayabiliyor.

Resident Evil 7 de listede yer alan başarılı yapımlar arasında.

Listede gerçekten etkileyici ve popüler oyunlar var.

Epic Games'in ücretsiz dağıtacağı oyunların muhtemel listesi

  • 1- Dying Light
  • 2- Resident Evil 7
  • 3- The Witcher 3
  • 4- Mass Effect Andromeda
  • 5- Assassins Creed Origins
  • 6- Metal Gear Solid V
  • 7- The Evil Within 2
  • 8- Far Cry 5
  • 9- Fallout 4
  • 10- Borderlands 3
  • 11- Monster Hunter Worlds
  • 12- Dragon Age Inquisition
  • 13- Horizon Zero Down
  • 14- Ghost Recon Breakpoint
  • 15- Hitman 2

Epic Games'in önceki günlerde yaptığı duyurunun ardından Ubisoft da benzer bir adım atarak yıl sonu kampanyasını duyurdu. Yani aslında her iki dev şirketin de indirim ve sürprizlerini takip etmekte yarar var.

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