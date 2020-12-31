Teknoloji Epic Gamesin yeni ücretsiz oyunu Tochlight 2 oldu
OYUN

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu Tochlight 2 oldu

Epic Games, yılın son gününe özel olarak Tochlight 2'yi ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Epic Games hesabınızdan oyunu bularak hiçbir ücret ödemeden kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Torchlight 2
Torchlight 2

Epic Games, yıl sonuna özel olarak 15 farklı oyunu ücretsiz olarak dağıtılıyor. Yaklaşık 2 hafta önce başlayan bu süreç aslında şu anda da devam ediyor. Her ne kadar şirket tam sıralamayı paylaşmamış olsa da gün gün ücretsiz dağıtılan oyunlar belli oldu ve son olarak Torchlight 2 de listedeki yerini aldı.

Epic Games'in ücretsiz dağıtacağı oyun listesi belli oldu
TEKNOLOJİ
Epic Games'in ücretsiz dağıtacağı oyun listesi belli oldu

30 Aralık 2020'de Solitairica oyununu ücretsiz olarak sunan Epic Games, bugün (31 Aralık 2020) ise Torchlight 2'yi listeye dahil ediyor ve 31 TL'ye satılan bu oyun da artık ücretsiz olarakindirilebiliyor.

Torchlight 2 nedir?

Runic Games tarafından geliştirilen aksiyon oyunu Torchlight 2, 20 Eylül 2012'de yani bundan tam 8 sene önce çıktı. Özellikle çoklu oyuncu desteği ve genişletilmiş modlarıyla birlikte yıllar içinde daha da kapsamlı hale geldi. Oyuncu karakterlerinin her birinin farklı beceri ve yeteneklere sahip olması da diğer önemli detaylar arasında.

Torchlight 2 sistem gereksinimleri

Toschlight 2'yi indirmek isteyen birçok kişi bilgisayarlarının oyunu kaldırıp kaldırmayacağını da merak ediyor. Bu nedenle sistem gereksinimlerini de paylaşalım.

    x86 uyumlu 1.4 GHz veya daha hızlı bir işlemci
    1 GB RAM
    1.7 GB depolama alanı
    DirectX 9 uyumlu 3D destekli ve 256 MB bellekli bir grafik kartı

    Windows XP (SP3), Windows Vista, Windows 7 ve Windows 10 işletim sistemi

Torchlight 2 ücretsiz olarak nasıl indirilir?

Epic Games'e giriş yapın. Ardından oyun sayfası üzerinden Tochlight 2'yi bulun ve yükleyin. Ardından Sipariş Ver düğmesine tıklayarak kütüphanenize ekleyin. İki haneli kimlik doğrulamanın ardından işlem tamam.

Abone Ol Google News
THYnin 2020 yılı

THY'nin 2020 yılı

​Dünyada da en çok uçan 5'inci şirket oldu.
Benimle irtibata geçtiler

'Benimle irtibata geçtiler'

​Fatih'te para transfer merkezinde susturuculu silahla dehşet saçtı.
MHP Genel Başkanı Bahçeliden 2020 değerlendirmesi ve yeni yıl mesajı

Sivas'ta fıkra gibi olay

Sivas'ta fıkra gibi olay

​Komşusuyla inatlaşınca üst geçit gibi misafir odası yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.