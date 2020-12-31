Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu Tochlight 2 oldu

Epic Games, yıl sonuna özel olarak 15 farklı oyunu ücretsiz olarak dağıtılıyor. Yaklaşık 2 hafta önce başlayan bu süreç aslında şu anda da devam ediyor. Her ne kadar şirket tam sıralamayı paylaşmamış olsa da gün gün ücretsiz dağıtılan oyunlar belli oldu ve son olarak Torchlight 2 de listedeki yerini aldı.

TEKNOLOJİ Epic Games'in ücretsiz dağıtacağı oyun listesi belli oldu

30 Aralık 2020'de Solitairica oyununu ücretsiz olarak sunan Epic Games, bugün (31 Aralık 2020) ise Torchlight 2'yi listeye dahil ediyor ve 31 TL'ye satılan bu oyun da artık ücretsiz olarakindirilebiliyor.

REKLAM

Torchlight 2 nedir?

Runic Games tarafından geliştirilen aksiyon oyunu Torchlight 2, 20 Eylül 2012'de yani bundan tam 8 sene önce çıktı. Özellikle çoklu oyuncu desteği ve genişletilmiş modlarıyla birlikte yıllar içinde daha da kapsamlı hale geldi. Oyuncu karakterlerinin her birinin farklı beceri ve yeteneklere sahip olması da diğer önemli detaylar arasında.

Torchlight 2 sistem gereksinimleri

Toschlight 2'yi indirmek isteyen birçok kişi bilgisayarlarının oyunu kaldırıp kaldırmayacağını da merak ediyor. Bu nedenle sistem gereksinimlerini de paylaşalım.

x86 uyumlu 1.4 GHz veya daha hızlı bir işlemci

1 GB RAM

1.7 GB depolama alanı

DirectX 9 uyumlu 3D destekli ve 256 MB bellekli bir grafik kartı

Windows XP (SP3), Windows Vista, Windows 7 ve Windows 10 işletim sistemi

Torchlight 2 ücretsiz olarak nasıl indirilir?

Epic Games'e giriş yapın. Ardından oyun sayfası üzerinden Tochlight 2'yi bulun ve yükleyin. Ardından Sipariş Ver düğmesine tıklayarak kütüphanenize ekleyin. İki haneli kimlik doğrulamanın ardından işlem tamam.