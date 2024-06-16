Epilepsi nöbetine akıllı takip

Giyilebilir teknolojiler, sağlığımızın anlık takibini sağlarken kronik veya günlük hayatı olumsuz etkileyen bazı rahatsızlıkları daha yaşanabilir kılıyor. Örneğin, epilepsi, şeker hastalığı ve kalp krizi gibi hastalıklar takip cihazları sayesinde bireylerin yaşam konforu artıyor. Bu alanda, yerli teknoloji şirketlerinin atılımları da dikkat çekiyor. Örneğin, Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen inEpilepsy uygulaması son dönemde yakından takip ediliyor.

VERİLERİ ANLIK İŞLİYOR

Uygulama nöbet gelmeden 180 saniye önce hastaya ve yakınlarına haber veriyor. Makine öğrenmesi sayesinde cihaz, her hastaya özgü nöbet şeklini ve sıklığını analiz ederek işliyor. Tüm veriler hem hasta hem de doktoru tarafından takip ediliyor, böylece nöbetlerin sıklığı ve şekli kayıt ediliyor. Uygulama, anormal tekrarlayan nöbet benzeri hareketleri izliyor. Dünya çapında ilk olma özelliği taşıyan sistem, hem IOS hem de Android platformlarından indirilebiliyor.

ACİL DURUM ÇAĞRISI VE YAKINLARA KONUM ATMA

Hastalar telefon yanında, dışarıya sesli uyarı veren bileklik kullanıyor. Olası bir krizde çevredeki kişilere acil yardım çağrısı yapıyor. Cihaz, hastanın yaşam kalitesini artırırken, günlük hayatını daha normal geçirmesini ve güvende hissetmesini sağlıyor. Her hareketi kayıt altında olduğu için doktorlar tedavinin geleceği için daha fazla veriye sahip oluyor. Öte yandan ülkemize 1 milyon 50 bin civarında epilepsi hastası bulunuyor. Bunların 500 bini yani yaklaşık yarısı A grubu olarak bilinen riskli kesimi oluşturuyor. Hastalığın teşhisi ise 2 yılı bulabiliyor. İzleme sürecinin sonunda epilepsi hastası olduğuna karar veriliyor. Bu cihazla, teşhis süresinin kısalması bekleniyor.

KALP KRİZİ RİSKİNE KARŞI AKILLI YELEK

Kalp krizi geçiren riskli gruptaki hastalar için de önemli yenilikler söz konusu. Örneğin, akıllı yelekler sayesinde hasta sürekli takip edilirken veriler işleniyor. Kalp krizi öncesinde vücutta yaşanan değişimler hastanın kendisine ve doktoruna haber veriliyor. Yurt dışında 100 bin dolardan satılan yeleklerin yerli olanlarının geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Benzer şekilde, şeker hastalanın kan değerlerinin ölçümü ve anlık değşimlerin aktarılması yine giyilebilir cihazlar tarafından takibi mümkün. Bu sene başında duyurulan, yapay zeka aynası yüzünüzdeki kanı analiz ederek kronik hastalık riskini hesaplıyor. Tabletteki kamera kan akışını izliyor. Stres ve 100'den fazla sağlık parametresini tablolaştırabiliyor.







