Eski iPhone ve iPad'lere özel iOS 12.5.1 güncellemesi yayınlandı

Apple, eski iPhone'lara desteğini uzun süre devam ettiriyor. Yani birçok Android telefon üreticisi gibi 1-2 sene sonra yenilikleri kesmiyor. Hatta belirli aralıklarla üzerinden yıllar geçmiş ve çok eskide kalmış olan modeller için de ek güncellemeler yayınlıyor. Son olarak duyurulan iOS 12.5.1 güncellemesini de bu kapsamda değerlendirebilmek mümkün.

Geçen ay güncelleme almayan iPhone ve iPad'ler için iOS 12.5 sürümünü yayınlayan Apple, şimdi de bu sürümde karşılaşılan bazı hataları gidermek için iOS 12.5.1'i hayata geçiriyor.

Güncellemeyle ilgili en önemli ayrıntı ise COVID-19 Maruz Kalma Bildirimleri düzenlemesi. Çünkü bir önceki sürümle birlikte hayata geçirilen bu özellik bazı durumlarda ortaya ciddi hatalar çıkarabiliyor. Dolayısıyla kullanıcıların cihazlarını yeni sürüme yükseltmesinde yarar var.

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Yeni güncelleme, COVID-19 Maruz Kalma Bildirimleri'ndeki çeşitli sorunları ortadan kaldırıyor.

COVID-19 Maruz Kalma Bildirimleri nedir?

Geçen yıl koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte teknoloji şirketleri de çeşitli adımlar attı. Bunlar arasında güncellemeyle iPhone'lara eklenen COVID-19 Maruz Kalma Bildirimleri de geliyor. Bu sistem kısaca Bluetooth üzerinden çalışarak sosyal mesafenin korunması gerektiğini kullanıcılara hatırlatıyor. Ayrıca isteyen kişiler uygulamaya COVID-19 testleriyle ilgili sonuçları aktarabiliyor.

iOS 12.5.1 güncellemesi hangi cihazlara kurulabiliyor?