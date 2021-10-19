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Eskinin yenisi: Güncellenen MacBook Pro'larda tasarımsal geri dönüş

Apple, dün akşam itibariyle 14 inç ve 16 inç'lik yeni nesil MacBook Pro'ları tanıttı. Güncellenen çipler; 120 Hz'lik çentikli ekran ve yükseltilen kamera çözünürlüğü sunuyor. Fakat eski modellerdekine benzer şekilde Touch Bar'ın ortadan kaldırılması ve MagSafe güç konektörünün yeniden sunulmasıyla MacBook Pro'lar aslında eskinin yenisi bir hale getirilmiş durumda.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Eskinin yenisi: Güncellenen MacBook Prolarda tasarımsal geri dönüş
MacBook Pro

Apple, 2016'dan itibaren MacBook'lardaki en sevilen özelliklerden bazılarını ortadan kaldırdı. Ancak dün tanıtılan 14 inç ve 16 inç'lik MacBook Pro duyurularıyla birlikte eskiler yine yeni hale geldi. Apple, bir anlamda MacBook Pro'nun 2015 öncesindeki endüstriyel tasarımını geri çeviriyor.

Yeni MacBook Pro'nun ekranı artık çentikli ve tazeleme hızı da 120 Hz.
Yeni MacBook Pro'nun ekranı artık çentikli ve tazeleme hızı da 120 Hz.

Ekran

Yeni MacBook Pro'larla birlikte ekranda çok büyük bir dönüşüm gerçekleşti. iPhone'larda olduğu gibi yeni dizüstü bilgisayarlarda da ekranın tazeleme hızı 120 Hz'e yükseltildi. Ayrıca ekran artık çentikli bir yapıya büründü. Bunun sebebi de iPhone'lardakiyle aynı. Zira artık görünebilir alanı artırmak için şirketlerin başka bir çözümü kalmadı.

Yeni nesil MacBook Pro'larla birlikte MagSafe de geri dönmüş durumda.
Yeni nesil MacBook Pro'larla birlikte MagSafe de geri dönmüş durumda.

MagSafe

İlk etapta MagSafe güç konektörünün rafa kaldırılmasıyla başlamak gerekiyor. Bundan tam 15 yıl önce hayata geçirilen MagSafe aslında birçok kullanıcı için büyük önem taşıyordu. Hem tasarım hem de işlevsellik açısından bu güç konektörü kullanıcıların istediği bir yapıydı. Ayrıca önemli sorunları çözüyordu. Yani aslında böylece kabloya takılıp düşme devri ortadan kalkmıştı. Ek olarak güç adaptörünün bilgisayara bağlanması da kolaylaşmıştı.

Apple, 2016'da ise MagSafe'i USB-C ile değiştirdi. Kağıt üzerinde bu karar akıllıca görünüyor. Fakat MagSafe patentli bir yapıydı ve USB-C evrenseldi. Teorik olarak USB-C, bu sistemdeki tüm cihazlar tarafından desteklenebilir hale geldi.

MacBook Pro'nun güncellenen klavyesi de bu şekilde. Touch Bar ortadan kalkmış durumda. Yani bu hususta da bir 'geriye dönüş' söz konusu.
MacBook Pro'nun güncellenen klavyesi de bu şekilde. Touch Bar ortadan kalkmış durumda. Yani bu hususta da bir 'geriye dönüş' söz konusu.

Klavye

Apple, kelebek klavye tasarımını için klasik makas anahtarlı klavyesini aşamalı olarak kaldırdığı 2015'ten beri büyük bir değişim gerçekleştirdi. Bu farklılık aslında gözle görülür bir şey değil. Ama tüm kullanıcıların hayatına dokunuyor. Yani aslında tuşların basış hissiyatını değiştirdi.

Kelebek tasarım, önceki klavyelerden yüzde 40 daha düz bir klavyeye izin verdi. Ancak bu ince harfler arızalanmaya çok eğilimli hale geldi. Hatta tuşlar çalışmayı durdurdu ve klavyeler sebebiyle MacBook'ların servise getirilmesine neden oldu. Hatta ve hatta Apple bir davayla karşı karşıya kaldı.

Ancak yeni MacBook Pro önemli olan değişiklik daha gerçekleştirerek Touch Bar'ı ortadan kaldırdı.

Fikirlerin geri dönüşümü

Apple aldığı kararlardan ilk kez dönmüyor. iPhone 12 ve iPhone 12, temelde yeniden şekillenmiş bir iPhone 4 kasası gibi görülüyor.

Tüm bunlara ek olarak işlemcilerin hızlanması; kameraların iyileşmesi, ekran kasa oranının değişmesi ve benzer 'performans' kararları da var elbette.

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