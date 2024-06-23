Euro 2024'e teknoloji damgası

Çoğu sektörde olduğu gibi yapay zeka da spor dünyasını etkisi altına aldı. Futbolun oynanma, izlenme ve tüketilme şekli her turnuvada hızla dönüşüyor. EURO 2020’den bu yana İngiltere’den Jude Bellingham, Almanya’dan Jamal Musiala ve İspanya’dan Lamine Yamal gibi oyuncuların yıldızı kadar parlayan biri daha var o da yapay zeka. Daha şampiyona başlamadan, yapay zeka kadro seçimlerini etkiledi. Seyirci biletleme süreçlerini kolaylaştırdı ve hatta kazananı tahmin etmek için verileri kullandı. Sosyal medya paylaşımları ve basındaki yansımalarına göre yapay zekâ, şampiyonluğa en yakın İngiltere’yi (yüzde 20) görüyor.





VERİLER SANİYEDE 50 KEZ İŞLENİYOR

Onu Fransa ve Almanya izliyor. Katar’daki turnuvada başlayan yenilikler, bu sene zirveye çıktı. Stadyumun üst kısımlarına yerleştirilen son teknoloji kamera ve sensörler oyuncuların vücudundaki 29 noktaya bakabiliyor. Yani sahada 22 oyuncuyla 600’den fazla hareket noktası kayıt altında. Söz konusu veriler saniyede 50 defa işlenip, bilgisayarlara oradan da izleyicilere iletiliyor. Söz konusu sensörler, size gerçek zamanlı olarak oyuncuların ve topun nerede olduğunu gösteriyor.





SENSÖRLÜ TOP TEKNOLOJİSİ

Spor tarihindeki teknolojik açıdan en gelişmiş futbol topu olan 'Fussballlıebe'nin, gerçek zamanlı veri gönderimiyle gündeme geldi. Eğer topu kesip içine bakarsanız, merkezdeki bu küçük sensörün kablolarla dış kabuğa bağlı olduğunu görürsünüz. Bu küçük ölçüm ünitesi topun konumunu ve hareketlerini kaydediyor. Stadyumda kullanılan kameralardan 10 kat daha hızlı olan 500 hertz’de veri ışınlıyor. Bu veriler, oyuncunun vücuduna göre topun konumunu takip etmek için kamera görüntüsüyle birleştirilebilir. İçerideki çip, topun bir vuruştan veya oyuncunun elinden bir darbe aldığında kesin zamanı ve temas noktasını belirleyebiliyor. Bağlantılı top teknolojisi olarak kullanılan sistem, bir ilk olma özelliğini taşıyor.





VAR FUTBOLUN RUHUNU ÖLDÜRÜYOR MU?

Sporseverlerin, futbolun ruhunu öldürdüğü gerekçesiyle itiraz ettiği VAR uygulaması yine bu turnuvanın en önemli teknolojisi olacak. Birçok ülkede artık VAR’ın futbolu mekanik hale getirdiği eleştirileri yükseliyor. Maçlarda; bir VAR, iki Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) ve 3 video operatörü görev yapıyor. Veriler de, Leipzig’deki futbol teknolojileri merkezinden izleniyor. Yine bu turnuva için yapay zekâ destekli gol çizgisi teknolojisi sistemi oluşturuldu. 2016’dan beri uygulanan sistem daha da geliştirildi ve sinyal sayesinde, aksiyondan bir saniye sonra pozisyonun gol olup olmadığını gösteriyor.





GEMİNİ’NİN FAVORİSİ İNGİLTERE VE FRANSA

Biz de Google’ın yapay zeka uygulaması Gemini’ye tahminlerini sorduk. İngiltere ve Fransa’yı iki büyük favori olarak gösterdi. Gemini’nin milli takımla ilgili görüşleri de şöyleydi: “Son 16 turuna kalma şansımız var ancak bu, kalan maçlarda alacağımız sonuçlara bağlı. Unutulmamalıdır ki futbol sürprizlere gebedir. Herhangi bir takım turnuvayı kazanabilir.”



