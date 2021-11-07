​Ev internetinde sesli imza oyunu

Ev interneti bağlatmak isteyen tüketicilerin başı ‘sözlü beyan verdiniz, abone olmak zorundasınız’ şeklinde baskı yapan firmalarla dertte. Son dönemde teknoloji şirketleri arasındaki kıyasıya rekabet ve müşteri kapma yarışı tüketici haklarına zarar veren noktalara ulaştı.

TELEFONDA ONAY ALIP MECBUR BIRAKIYOR

Ev interneti için çağrı merkezlerini arayıp fiyat almak isteyenler, ‘sesli imza’ oyunu ile karşı karşıya kalıyor. Konuşmanın başında hizmet hakkında bilgilendirilen belki de duyduklarından memnun olan vatandaş abone olabileceğini ifade ediyor. Bazen de aşırı ısrara dayanamayıp sözlü beyan verebiliyor.

TALEBİNİZDEN VAZGEÇEBİLİRSİNİZ

Sonrasında vazgeçmek için müşteri hizmetlerini aradığında, ‘abonelik sözleşmeniz oluşturuldu, sözlü beyanınız var, TC kimlik numaranızı verdiniz, sesli imzanız var’ cevabıyla karşılaşıp, o firmadan hizmet almaya mecbur bırakılıyor. Bilinçli olmayan aboneler ise bu yalana ne yazık ki inanıyor. Tüketici dernekleri ve bilişim uzmanları, bir abonelik sözleşmesi imzalamadan yükümlülük oluşmayacağını söylüyor. Yani telefonda abone olacağınızı beyan etmeniz ve TC kimlik numaranızı vererek şirket ekiplerini çağırmanız bile sorumluluk doğurmaz. Dilediğiniz zaman bu beyandan vazgeçebilir veya evinize gelen görevliye istemediğinizi söyleyebilirsiniz.

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Mahmut Şahin

İcraya vereceğiz tehdidine aldanmayın

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin de yıllar önce, ‘sesli imza attınız, icralık olacaksınız’ yalanı ile karşılaşanlardan. İlgili dönemde gerekli itirazları yaptığını belirten Şahin, şu uyarılarda bulundu: “İmzalanmayan abonelik sözleşmesinde yükümlülük oluşmaz. Sözlü beyana veya görüşme kaydına tarife değişikliği itirazı gibi bir işlem sonrasında bakılır. Bunun için talep olması gerekir. Eğer tüketiciyi bu sebeple tehdit eden firmalar olursa bilinmelidir ki, herhangi bir icra durumunda mahkeme veya hakem heyeti önce abonelik sözleşmesini ister. Yoksa zaten dava düşer.”

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