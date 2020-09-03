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Teknoloji Facebook hesabı nasıl silinir? Facebook hesabınızı nasıl deactive edebilirsiniz?
NASIL YAPILIR?

Facebook hesabı nasıl silinir? Facebook hesabınızı nasıl deactive edebilirsiniz?

Facebook hesabı açıp da daha sonra silmek isteyen birçok kişi uygulamanın içinde kaybolup Facebook'u silmekten vazgeçiyor. Oysa birkaç adım ile Facebook'u silmeniz son derece kolay. Facebook'u deactive etmek ya da silmek istiyorsanız uygulayacağınız adımlar haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Facebook'u silmek isteyip de nasıl yapacağını bulamayan kişiler hesabını silmekten vazgeçiyor. Facebook'ta olan hesabınızı nasıl silersiniz? Adım adım hesabınızı kaldırmanın yolları haberimizde.

Facebook'u açıp sağ köşedeki işarete tıklayın

  • İlk önce Facebook ana sayfasını açmanız gerekiyor. Ana sayfayı açtıktan sonra yapmanız gereken ise sağ köşede yer alan işarete tıklayıp oradan Ayarlar&Gizlilik'e tıklamanız.

İngilizce 'Settings' Türkçe Ayarlar yazan sekmeye tıklayın.

Ayarlar sayfasında karşınıza 'Facebook Bilgilerin' sekmesi çıkacak. Buradan yapmanız gereken Facebook Bilgilerin' sekmesine tıklamak.

Bu sekmede 'Facebook Bilgilerin' e tıklayın
  • Burada 'Facebook Bilgilerin sayfası açıldığı zaman karşınıza çıkan yeni sayfada 'Dondurma ve Silme' sekmesi gelecek. Oradan da Dondurma ve Silme seçeneğine tıklayın.

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Dondurma ve Silme'ye tıklayın.

Facebook hesabı nasıl deactive edilir?

Burada artık kalan tek şey hesabı temelli mi yoksa belli bir süreliğine mi sileceğinize karar vermek.

Eğer hesabınızı tamamen silecekseniz Hesab Kalıcı Olarak Silme seçeneğine tıklayın.

Hesabı dondurmak ya da silmek sizin elinizde.
  • Hesabı yalnızca deactive edip donduracaksanız eğer Hesabı Dondur seçeneğine tıklayın.

Son olarak şifrenizi de girdikten sonra hesabınızı deactive edebilir ya da tamamen silebilirsiniz.

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