Facebook hesabı nasıl silinir? Facebook hesabınızı nasıl deactive edebilirsiniz?

Facebook'u silmek isteyip de nasıl yapacağını bulamayan kişiler hesabını silmekten vazgeçiyor. Facebook'ta olan hesabınızı nasıl silersiniz? Adım adım hesabınızı kaldırmanın yolları haberimizde.

Facebook'u açıp sağ köşedeki işarete tıklayın

İlk önce Facebook ana sayfasını açmanız gerekiyor. Ana sayfayı açtıktan sonra yapmanız gereken ise sağ köşede yer alan işarete tıklayıp oradan Ayarlar&Gizlilik'e tıklamanız.

İngilizce 'Settings' Türkçe Ayarlar yazan sekmeye tıklayın.

Ayarlar sayfasında karşınıza 'Facebook Bilgilerin' sekmesi çıkacak. Buradan yapmanız gereken Facebook Bilgilerin' sekmesine tıklamak.

Bu sekmede 'Facebook Bilgilerin' e tıklayın

Burada 'Facebook Bilgilerin sayfası açıldığı zaman karşınıza çıkan yeni sayfada 'Dondurma ve Silme' sekmesi gelecek. Oradan da Dondurma ve Silme seçeneğine tıklayın.

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Dondurma ve Silme'ye tıklayın.

Facebook hesabı nasıl deactive edilir?

Burada artık kalan tek şey hesabı temelli mi yoksa belli bir süreliğine mi sileceğinize karar vermek.

Eğer hesabınızı tamamen silecekseniz Hesab Kalıcı Olarak Silme seçeneğine tıklayın.

Hesabı dondurmak ya da silmek sizin elinizde.

Hesabı yalnızca deactive edip donduracaksanız eğer Hesabı Dondur seçeneğine tıklayın.

Son olarak şifrenizi de girdikten sonra hesabınızı deactive edebilir ya da tamamen silebilirsiniz.