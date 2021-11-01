Teknoloji Facebook KOVID-19 yanlış bilgilendirmesi nedeniyle binlerce hesabı yasakladı
İNTERNET

Facebook KOVID-19 yanlış bilgilendirmesi nedeniyle binlerce hesabı yasakladı

Facebook, pandeminin başından bu yana 20 milyondan fazla bireysel hesabın kaldırıldığını açıklayarak yanlış bilgilendirmeyle ilgili mücadelenin devam ettiğini duyurdu. Özellikle çocukların aşılanması konusunda oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçmek için mücadelenin devam ettiği ve bu sebeple birçok farklı hesabın askıya alındığı belirtildi.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Facebook KOVID-19 yanlış bilgilendirmesi nedeniyle binlerce hesabı yasakladı
Facebook

Facebook, Twitter ve Instagram gibi platformlar KOVID-19 konusundaki politikalarını güncellemeye devam ediyor. Son olarak, FDA'nın çocuklar için acil kullanım onayının verilmesinden sonra Facebook yeni bir adım atarak 'çocukların aşılanmasıyla alakalı' detayları yeniledi.

Şirket, önümüzdeki haftalarda ABD'deki kullanıcılara KOVID-19 aşısının artık çocuklar için hazır olduğuna dair İngilizce ve İspanyolca bildirimler gönderecek. Bu hatırlatıcılar, kullanıcıların en yakın aşı merkezini bulmasına yardımcı olacak bağlantıları da içerecek.

Platform aslında bu bilgileri Dünya Sağlık Örgütü ve çeşitli sağlık kuruluşlarından elde ediyor. Şu anda ana şirketi Meta altında faaliyet gösteren web sitesi, pandeminin başlangıcından bu yana Facebook ve Instagram'dan toplamda 20 milyondan fazla içeriğin kaldırıldığını belirtiyor. Ağustos 2021 itibariyle, sağlıkla ilgili yanlış bilgilendirme politikalarını tekrar tekrar ihlal ettiği için 3000 hesabı, grubu ve sayfayı yasakladı.

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