Facebook yüz tanıma sistemini devre dışı bırakıyor

Yüz tanıma sistemleri dünya genelinde hem hükümetler hem de şirketler tarafından aktif olarak kullanılıyor. Havaalanı gişelerinin geçişi; yüz tanımayla ödeme sağlayan kafeler ve daha fazlası en somut örneklerden bazıları. Ancak yüz tanıma sistemleri ne yazık ki güvenlik ve gizlilik konusundaki endişeleri gidermiyor.

Facebook, yaptığı açıklamayla birlikte yüz tanıma sistemini önümüzdeki haftalarda kapatacağını duyurdu. Özelliği etkinleştirdiyseniz artık fotoğraflarda otomatik olarak tanınmayacaksınız ve Facebook ekibi yaklaşık 1 milyardan fazla yüz tanıma şablonunu silecek.

Şirket bu kararın alınmasında yüz tanımaya ilişkin artan endişelerin büyük rol oynadığını bildirdi. Zaten uzun süredir devam eden gizlilik davaları da bu noktada önemli bir rol üstlendi.

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Ayrıca yüz tanıma sistemlerinin kaldırılması yalnızca Facebook'a has bir durum değil. Amazon artık Rekognition platformunun polis tarafından kullanılmasına süresiz bir yasak koydu ve Google, 2018'den beri yüz tanıma teknolojisi şirketlere satmayı reddediyor.

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