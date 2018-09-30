Teknoloji Facebookta kriz bitmiyor
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Facebook'ta kriz bitmiyor

Yeni bir güvenlik açığıyla çalkalanan sosyal medya devi Facebook’ta durum daha kötüye gidiyor. Facebook’taki milyonlarca kişinin bilgilerini çalan bilgisayar korsanları, Instagram ve Tinder gibi diğer uygulamalara giriş yaparken kullanılan erişim jetonlarını da ele geçirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Facebook’ta durum daha kötüye gidiyor.
Facebook’ta durum daha kötüye gidiyor.

Sosyal paylaşım platformu Facebook, yeni bir güvenlik açığı ile gündemde. 25 Eylül’de bir güvenlik sorunu ortaya çıktığını duyuran Facebook, ilk etapta 50 milyon kullanıcının olaydan etkilendiğini duyursa da bu sayı her geçen gün artıyor. ‘Kimin ve nereden saldırdığını bilmiyoruz” açıklaması yapan Facebook, aralarında Türkiye’den de kullanıcıların olduğu toplamda 90 milyondan fazla hesabın erişimlerini sıfırladı. Yine Facebook tarafından yapılan açıklamaya göre, siber saldırganlar sosyal ağın ‘Dışarıdan Görünüm’ özelliğindeki bir açıktan yararlanarak 50 milyon hesabın kontrolünü ele geçirmiş olabilir.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Facebook’ta yer alan açık sayesinde siber saldırganların, Facebook bilgilerini kullanarak Instagram, Tinder gibi farklı sitelere giriş yaparken kullanılan erişim jetonlarını da ele geçirdiği belirtiliyor. Bu jetonlar dijital anahtar olarak kullanılıyor ve uygulamaya girerken sürekli şifre girmek gerekmiyor. Facebook söz konusu açığı kapattığını ve açığa sebep olan ‘Dışarıdan Görünüm’ özelliğini de şimdilik pasif hale getirdiğini duyurdu. Ayrıca güvenlik güçleri ile irtibata geçilerek soruşturma başlatıldığı da belirtiliyor.

Aylık 2 milyarın üzerinde aktif kullanıcısıyla dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook, Mart ayında da Cambridge Analytica skandalı ile gündeme gelmişti.

Hesabı tehlikede

Öte yandan, Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’in de hesabı tehlikede. Tayvanlı hacker Chang Chi-yuan geçtiğimiz günlerde, Zuckerberg’in Facebook sayfasını canlı yayında sileceğini duyurmuştu. Online platformların yazılım hatalarını bulup, bundan gelir elde eden Chang Chi-yuan, yapacağı eylemin sebebini, “Hacker olmak istemiyorum, sadece sıkıldım ve biraz para kazanmak için uğraşıyorum” şeklinde açıklamıştı.

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