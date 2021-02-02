Facebook'tan kullanıcılara çağrı: 'Sizi takip etmemize izin verin'

Facebook, uzunca bir süredir Apple'ın yeni gizlilik politikasını eleştiriyor. Yani aslına bakılırsa Apple'ın iOS 14 ile birlikte attığı adımlar sosyal medya devini önemli oranda köşeye sıkıştırıyor. Bu noktada Facebook da kendi önlemlerini almak ve kullanıcıları ikna etmek için çalışmalarına devam ediyor.

Özelleştirilen reklamların engellenmesi

Facebook aslında özelleştirilen reklamların engellenmesi konusunda net bir tavra sahip. Şirket bu adımın özellikle ufak işletmelere zarar verdiğini düşünüyor. Hatta bu noktada kullanıcıların karşısına yeni bir bildirim daha çıkmaya başlıyor: 'Sizi takip etmemize izin verin'

Facebook kullanıcılara gönderdiği yeni bildirimle takip için yeni bir uyarı daha yapıyor.

Bu mesajın altında az önce de bahsettiğimiz 'ufak işletmelere zarar verme' durumu söz konusu. Yani aslında özelleştirilmiş reklamların küçük işletmelere maddi anlamda katkı sağladığını belirtiyor.

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Facebook, kullanıcılara gönderdiği bildirimde reklamların değişmeyeceğini belirterek şu cümlenin altını çiziyor:

Reddederseniz, reklamları görmeye devam edeceksiniz. Ancak bunlar sizinle daha az alakalı olacak.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Apple'ın artık en büyük rakiplerinden biri olduğunu bildirerek 'gizlilik hizmetlerinde' yapılan düzenlemelerin rekabeti önlediğini duyurdu. Hatta birkaç hafta önce Apple'ın bu değişiklikleri kendi çıkarları için yaptığını da söyledi.