Teknoloji FIFA 19 satışları sürekli düşüyor
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FIFA 19 satışları sürekli düşüyor

FIFA 19 kutulu oyun satışı FIFA 18’e göre yüzde 25 düşüştü. Düşüşün bir numaralı etmeni olarak ise kullanıcıların kutulu oyun almak yerine indirmeyi tercih etmesi şeklinde görülüyor.

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FIFA 19 satışların yüzde 64’ü PS4, yüzde 35’i Xbox One ve yüzde 1’lik kısmı ise Nintendo Switch kullanıcıları tarafından gerçekleştirildi.
FIFA 19 satışların yüzde 64’ü PS4, yüzde 35’i Xbox One ve yüzde 1’lik kısmı ise Nintendo Switch kullanıcıları tarafından gerçekleştirildi.

GamesIndustry.biz geçtiğimiz haftalarda satışa çıkan FIFA 19’un yılın en büyük İngiliz oyunu olduğunu söylese de kutulu versiyonun satışlarında düşüş olduğu görülüyor.

Siteye göre bu satışların %64’ü PS4, %35’i Xbox One versiyonu iken ancak %1’lik kısmı Nintendo Switch için.

NTV'nin haberine göre yaşanan ani düşüş dikkate değer görünüyor. Her yıl daha fazla insan oyunlarını kutulu satın almaktansa indirmeyi tercih ediyor.

Bu yüzden kutulu oyun satışlarının düşmesi normal. Açıkçası, Origin üzerinden daha sonra full verisyona güncelleyebileceğimiz FIFA 19 erken erişimini sınırlı sayıda satışa çıkararak EA de bu durumu desteklediğini gösterdi. Ancak %25’lik düşüş FIFA 19 için beklenenden daha fazla.

Bu durumda belki Fortnite’ın etkisini görüyor olabiliriz. İngiltere’de Fortnite ve FIFA oyuncuları arasında ciddi bir kesişme var ve FIFA 19, Fortnite’ın beklenen 6. sezonunun gelişiyle aynı hafta çıkış yaptı.

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