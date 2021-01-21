Teknoloji Firefox uzantılarının Android cihazlara yüklenmesi kolaylaşıyor
İNTERNET

Firefox uzantılarının Android cihazlara yüklenmesi kolaylaşıyor

Firefox'un yeni Android sürümüyle birlikte uzantıların web tarayıcıya eklenmesi kolaylaşıyor. Böylece uygulama çok daha yetenekli hale geliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Mozilla Firefox
Mozilla Firefox

Mozilla, Firefox'un yeni Android sürümüyle birlikte eklenti bulma ve yönetme sürecini basitleştirdi. Mobil işletim sistemi için Firefox 85'in hayata geçirilmesiyle birlikte uzantılar doğrudan addons.mozilla.org sayfasından yüklenebilir hale geliyor.

Şu anda istediğiniz uzantıları yüklemek için Eklenti Yöneticisi'ne gidilmesi ve ardından işlemin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu da kafaları karıştırabiliyor. Ancak yeni sürümle birlikte bu sistem daha da basitleşiyor.

Firefox, yeni sürümle birlikte Android tarafındaki uzantı desteğini artırıyor.

Zamanla çok daha fazla eklentinin desteklenmesi bekleniyor

Bununla birlikte Android için eklenti seçimi oldukça sınırlı. Mozilla, Ağustos 2020'de kendi GeckoView motorunu temel alan yeni web tarayıcı deneyimini başlattığından bu yana listeyi pek de genişletmedi. Yeni web tarayıcının piyasaya sürülmesinden kısa süre sonra Mozilla, eklentiler için desteğin genişletileceğini bildirmişti.

Mozilla, önümüzdeki aylarda Android için daha fazla eklentiyi optimize etme üzerinde çalışmaya devam edeceğini belirtiyor.

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