Epic Games'ten oyunseverlere jest: Football Manager ve Watch Dogs 2 ücretsiz

Oyun piyasasına hızlı bir giriş yapan Epic Games bu haftanın ücretsiz indirilebilecek oyunlarını duyurdu.

Oyunseverlerin arasında bir efsane olan Football Manager ve Watch Dogs 2 bu oyunlar arasında dikkat çekiyor.

Haftanın ücretsiz oyunları

Football Manager 2020 için uygun sistem gereksinimleri neler?

Oyun ne kadar komplike ve grafik yönden güçlü olursa bilgisayarda aranan sistem gereksinimleri de paralel olarak artıyor.

Football Manager 2020

Bu özellikler varsa oynayabilirsiniz:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1 veya Windows 10 (Yalnızca 64 bit sürümler) İşlemci: Intel Core i5-2400S @ 2.5 GHz / AMD FX 6120 @ 3.5 GHzRAM: 6 GBEkran kartı: Nvidia GeForce GTX 660 (2GB) / AMD Radeon HD 7870 (2GB), veya daha iyisiHard disk: 50 GB kullanılabilecek alanSes kartı: En son sürücülerle DirectX Uyumlu Ses KartıÇevre Birimleri: Windows uyumlu klavye ve fare / Microsoft Xbox One oyun kumandası / DualShock 4 oyun kumandası

Watch Dogs 2



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Watch Dogs 2 için uygun sistem gereksinimleri neler?

Watch Dogs 2, Football Manager'e göre grafik anlamında daha fazla özelliğe ihtiyaç duyan bir oyun olduğu için bu oyunun optimum sistem gereksinimleri Football Manager 2020'den biraz daha farklı.

Watch Dogs 2

En uygun sistem gereksinimi

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (Yalnızca 64 bit sürümler)

İşlemci: Intel Core i5-3470 @ 3.2 GHz / AMD FX 8120 @ 3.9 GHz

RAM: 8 GB

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 780 (3GB) / GTX 970 (4GB) / NVIDIA

GeForce GTX 1060 (3GB) or better / AMD Radeon R9 290 (4GB) veya daha iyisi

Hard disk: 50 GB kullanılabilecek alan

Ses kartı: En son sürücülerle DirectX Uyumlu Ses Kartı

Çevre Birimleri: Windows uyumlu klavye ve fare / Microsoft Xbox One oyun kumandası / DualShock 4 oyun kumandası

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