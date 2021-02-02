Ford ve Google'dan yeni iş birliği: Milyonlarca araca Android desteği geliyor

Amerikan otomotiv devi Ford, Android'i milyonlarca araca entegre etmek için Google ile yeni bir anlaşma imzaladı. Şirket, dün paylaşılan bir Medium gönderisinde yapay zekânın kullanıldığı tesisleri modernize etmek; bulut hizmetlerini kullanmak ve yeni perakende deneyimlerini geliştirmek için ortaklık kurulduğunu duyurdu.

Böylece Android Auto'nun artık dünya genelinde çok daha geniş bir kitleye yayılması bekleniyor.

Hangi otomobillere geleceği şimdilik belli değil

Ortaklık aynı zamanda Ford'un 2023'ten itibaren araçları için temel işletim sistemi olarak Android Automotive'i kullanacağı anlamına geliyor ve bu da oldukça önemli bir haber. Ford, her yıl milyonlarca araç satıyor ve bu gelişmeyle birlikte Android Auto dünyadaki milyonlarca sürücünün parmaklarının ucuna geliyor.

Android'in açık kaynak doğası sayesinde, yazılımı çalıştıran milyonlarca araba, birdenbire bağımsız geliştiriciler için önemli bir fırsat haline geliyor. Ford ise şu anda Android'in hangi araçlara geleceği hakkında bilgi vermiyor.

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