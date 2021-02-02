Teknoloji Ford ve Googledan yeni iş birliği Milyonlarca araca Android desteği geliyor
İNTERNET

Ford ve Google'dan yeni iş birliği: Milyonlarca araca Android desteği geliyor

Ford ve Google, Android'i 2023'ten itibaren milyonlarca araca entegre etmek için önemli bir iş birliği yapıyor. Şimdilik ilk etapta hangi araçların Android ile güncelleneceği belli değil. Fakat zaman içinde hemen her model için güncelleme bekleniyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Ford
Ford

Amerikan otomotiv devi Ford, Android'i milyonlarca araca entegre etmek için Google ile yeni bir anlaşma imzaladı. Şirket, dün paylaşılan bir Medium gönderisinde yapay zekânın kullanıldığı tesisleri modernize etmek; bulut hizmetlerini kullanmak ve yeni perakende deneyimlerini geliştirmek için ortaklık kurulduğunu duyurdu.

Böylece Android Auto'nun artık dünya genelinde çok daha geniş bir kitleye yayılması bekleniyor.

Hangi otomobillere geleceği şimdilik belli değil

Ortaklık aynı zamanda Ford'un 2023'ten itibaren araçları için temel işletim sistemi olarak Android Automotive'i kullanacağı anlamına geliyor ve bu da oldukça önemli bir haber. Ford, her yıl milyonlarca araç satıyor ve bu gelişmeyle birlikte Android Auto dünyadaki milyonlarca sürücünün parmaklarının ucuna geliyor.

Android'in açık kaynak doğası sayesinde, yazılımı çalıştıran milyonlarca araba, birdenbire bağımsız geliştiriciler için önemli bir fırsat haline geliyor. Ford ise şu anda Android'in hangi araçlara geleceği hakkında bilgi vermiyor.

Android 12'de renklerin özel olarak değişmesini sağlayan bir tema sistemi geliyor
TEKNOLOJİ
Android 12'de renklerin özel olarak değişmesini sağlayan bir tema sistemi geliyor
Abone Ol Google News
7 milyon vatandaş başvurdu

7 milyon vatandaş başvurdu

Bakan Elvan açıkladı: ​110 milyar lira borç yapılandırıldı
İçinde etten başka her şey var

İçinde etten başka her şey var

Vatandaşlar, işletmelerin gramaj oyununa karşı uyarıldı.
Gizli Haçlı Seferi

​FETÖ'nün akıl almaz Hıristiyanlık propagandası.

​1 Mart'ta okullar 8. ve 12. sınıflara kapılarını açacak.

Fay Yasası'nda sona gelindi: İzmir'de açıklanacak.

iPhone'lar için yeni güncelleme

iPhone'lar için yeni güncelleme

​Maske takanların telefon kilidini açması kolaylaşıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.