FreeZone, Zula ile  nefesleri kesecek

Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone ile 3 yıl önce adım attığı espor ve oyun pazarında gerçekleştirdiği işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Bugüne kadar BAUSuperMassive eSports iş ortaklığı, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi isim sponsorluğu, TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası isim sponsorluğu gibi önemli projelere imza atan Vodafone sektördeki dördüncü yılında, Türkiye’nin ilk yüzde 100 yerli yapım oyunu Zula’nın geliştiricisi InGame Group ile stratejik bir ortaklığa imza attı.

Ortaklık kapsamında Türkiye’nin ilk oyun tarifesini sunacak olan Vodafone FreeZone, yıl içinde iki ayrı ortak Zula turnuvası da düzenleyecek. Vodafone FreeZone ayrıca, InGame Group ile birlikte kurduğu ortak mimari yapısıyla oyuncuların Zula Mobile platformundaki gecikme süresinde 5 ms’ye varan iyileşmeler sağlayacak.

İlk yerli oyunlardan biri



Oyun dünyasındaki varlığımızı arttırıyoruz

Oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Vodafone FreeZone markamızla 3 yıl önce adım attığımız espor pazarında yaklaşık 13 milyon TL’lik yatırım yaptık. Gamer Paketlerimiz ile gençlere internetinden yemeyen uygulamaların yanı sıra her ay oyun dünyasına ait hediyeler kazanma şansı sağlıyoruz. Yaptığımız kampanyalarla bugüne kadar 14 milyon kişiye ulaştık.

Sponsor olarak esporseverler arasındaki farkındalığımız %85 seviyesinde. 2022 sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL’ye ulaşmasını hedefliyoruz. Türkiye’nin ilk yüzde 100 yerli yapım oyunu Zula’nın geliştiricisi InGame Group ile oyun dünyasında çok ses getireceğine inandığımız kapsamlı bir iş ortaklığı başlatıyoruz.

Yıl içinde iki ayrı ortak Zula turnuvası düzenleyeceğiz. Ayrıca, InGame Group ile birlikte kurduğumuz ortak mimari yapısıyla müşterilerimizin Zula Mobile platformundaki gecikme süresinde 5 ms’ye varan iyileşmeler sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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İşbirliği önemli katkı sağlayacak

Oyun ve esporun Türkiye’de çok hızlı büyüyen bir alan olduğuna dikkat çeken InGame Group Kurucu Ortağı ve CEO’su Burak Gözalan ise yaptığı açıklamada, “InGame Group olarak, yerli bir şirketler grubu olmanın bize yüklediğini düşündüğümüz sorumlulukla çalışıyoruz. Türkiye’de oyun ve espora en çok yatırım yapan şirketler grubuyuz. Yıl sonuna kadar 10 milyon TL’lik yatırım daha gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kendimizi her şeyden önce bir ‘oyun’ değil, ‘oyuncu’ şirketi olarak tanımlıyoruz. Vodafone ile Vodafone FreeZone markası altında gerçekleşen bu işbirliğimizin, oyun ve espora ilgiyi artıracağına, ayrıca Zulaseverlerin oyun deneyimlerini artırarak sektöre katkı anlamında önemli bir adım olacağına inanıyoruz. Sınırsız internet imkânı sunan, Türkiye’nin ilk oyun tarifesi ile Zulaseverlerin oyun keyfi daha da artarken, Vodafone Zula turnuvaları ile taraftarların espor heyecanı katlanacak” dedi.

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Türkiye'den çıkan ilk oyunlardan biri

Tamamı Türk mühendis ve tasarımcılar tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli yapım bir oyun olan Zula, bugün 100’den fazla ülkede 11 dilde 30 milyon esporsever tarafından oynanıyor. Zula’nın karakterlerinin Türk geliştiricilerin elinden çıkması ve haritaların genellikle Türkiye coğrafyasının kültürünü yansıtması, oyuncuların kendilerini oyuna daha yakın hissetmesini sağlıyor.

Sürekli yenilenen içeriğin yanı sıra oyunda ortalama her ay büyük bir güncelleme yapılıyor. İlk olarak PC tarafında geliştirilen Zula, Ocak ayında “Zula Mobile” ile cep telefonlarına da girdi. Henüz açık beta sürümünde olan “Zula Mobile”, kısa sürede sadece Türkiye’de 3 milyondan fazla indirildi. “Zula Mobile” tamamen açıldığında, Türkiye’de 10 milyon indirilmesi bekleniyor.