Teknoloji Genç oyun geliştiricileri yaz kampında buluşacak
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Genç oyun geliştiricileri yaz kampında buluşacak

Türkiye'deki genç oyun geliştiricilerini bir araya getirecek "Oyun Geliştirme Yaz Kampı", 20 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek.

Haber Merkezi AA
Oyun geliştirme yaz kampı başlıyor.
Oyun geliştirme yaz kampı başlıyor.

Türkiye'deki genç oyun geliştiricilerini bir araya getirecek "Oyun Geliştirme Yaz Kampı", 20 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Kocaeli'nde düzenlenecek.

Dijital Türk Oyunları Platformu ve Bilişim Vadisinin iş birliğiyle organize edilecek kampa ilişkin hazırlanan "oyunlagelecek.com" internet sitesinde yer alan bilgilere göre, kampa katılım ücretsiz olacak ve 16 yaşından büyükler başvuruda bulunabilecek.

  • Son başvuru tarihinin 15 Ağustos olarak belirlendiği kampta gençlere, girişimcilik, oyun şirketi yönetimi, animasyon, oyun geliştirme gibi eğitimler verilecek. Öğrenci sayısının 300'ü aşması beklenen kampa, binden fazla genç de online katılabilecek.

Katılımcılar, uluslararası sektör yayıncıları ile yüz yüze görüşme ve projelerini sunma imkanı da bulacak.

Milli Eğitim, Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının yanı sıra Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Animasyon Film Yapımcıları Derneğince desteklenen projeye 9 üniversite de katkı sağlayacak.

Başvurular "oyunlagelecek.com" internet adresinden yapılacak. Eğitimlerini tamamlayan gençler, Kocaeli'ndeki Bilişim Vadisi Kongre ve Fuar Merkezi'nde sertifikalarını alacak.

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