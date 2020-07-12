Genç yazılımcılardan örnek hamle: Türkiye'nin yerli silah ve teçhizatları online oyunda

Dünyada en fazla oynanan online FPS oyunlarından olan Arma 3 için eklenti yama yapan Turkish Mod Team ekibi, daha önce Türk askeri ya da polisi olma fırsatı sundukları kullanıcılar için bir yılı aşkın süredir yeni bir çalışma başlattı. Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) personel ile yeni bir yama tasarlayan ekip, yerli üretim Bayraktar İHA ve Siha ile Anka, Kobra, Kirpi, Atak helikopteri, Altay tankı gibi araç, mühimmat ve silahları da oyuna ekledi.





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Oyunda Türk askeri ya da polisini seçen kullanıcılar hem teçhizat, silah ve araçları kullanma imkanı buluyor hem de TSK'nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ile Libya harekat bölgelerinde savaşıyor.

OYNAT 00:00 Teröristlerin korkulu rüyası oldu: Türkiye'nin havadaki silahlı gözü TB2 SİHA Türkiye son yıllarda savunma sanayide peş peşe attığı adımlar ile tüm dünyada adından söz ettiriyor. Karada, havada ve denizde yerli olarak geliştirilen ürünler ile dışa bağımlılık büyük oranda azalırken, içeride ve dışarıda yürütülen operasyonlarda ise tarihi başarıların kapısı bir bir aralanıyor. Gelin birlikte bu başarıların perde arkasındaki araç ve silahları tek tek inceleyelim. Savunmadaki Türkler programının ilk konuğu Bayraktar TB2... Yerli ve milli SİHA terör örgütlerinin korkulu rüyası haline gelirken, sınır dışı operasyonlarda ise dengeler değişti.







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"Sanal dünyada ordumuzu tanıyacaklar"

Turkish Mod Team ekibinin kurucu üyelerinden Mehmet Tozlu, Turkish Mod Team'in simülasyon oyunlarına eklenti yapan ve bunları Türk oyun camiasına sunan bağımsız bir mod grubu olduğunu söyledi. Grubun kısıtlı imkanlarına rağmen askeri simülasyon oyunlarına TSK eklentisi yapmayı başardığını dile getiren Tozlu, "Amacımız sanal dünyada ordumuzun tanıtılması ve özellikle genç Türk oyuncuların TSK'ye ilgilerinin artmasını sağlamak." dedi.

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TSK envanterinde bulunan tüm araçlar kullanıldı

Yeni geliştirdikleri yama için aylardır uğraştıklarını ve çalışmayı kısa süre önce piyasaya sunduklarını vurgulayan Tozlu, "Bu yamamızda şu an TSK envanterinde bulunan askeri kıyafet, teçhizat, silah, mühimmat ve araçların hemen hepsini kullanabiliyorsunuz. Eklentimiz ile oyuncular oyun içerisinde zırhlı birlik harekatı, uçar birlik harekatı, yaya-motorlu intikal, topçu desteği ve sızma operasyonlarının hepsini Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan araç, silah ve ekipmanlar ile yapabilmektedir." diye konuştu.

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