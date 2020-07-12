Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Genç yazılımcılardan örnek hamle Türkiyenin yerli silah ve teçhizatları online oyunda
OYUN

Genç yazılımcılardan örnek hamle: Türkiye'nin yerli silah ve teçhizatları online oyunda

Dünyanın en çok oynanan FPS online oyunlarından birine, Turkish Mod Team üyelerince geliştirilen yazılımla, Bayraktar İHA ve SİHA, Anka, Kobra, Akrep, Kirpi, Atak helikopteri ve Altay tankı gibi yerli üretim araçlar, mühimmat ve silahlar eklendi. Bu sayede oyuncular ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri ya da özel harekat polisi olarak Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Libya harekat bölgelerinde görev alabiliyor.

Haber Merkezi AA
Genç yazılımcılar, Türkiye'nin yerli silah ve teçhizatları sanal ortamda dünyaya duyuracak.
Genç yazılımcılar, Türkiye'nin yerli silah ve teçhizatları sanal ortamda dünyaya duyuracak.

Dünyada en fazla oynanan online FPS oyunlarından olan Arma 3 için eklenti yama yapan Turkish Mod Team ekibi, daha önce Türk askeri ya da polisi olma fırsatı sundukları kullanıcılar için bir yılı aşkın süredir yeni bir çalışma başlattı. Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) personel ile yeni bir yama tasarlayan ekip, yerli üretim Bayraktar İHA ve Siha ile Anka, Kobra, Kirpi, Atak helikopteri, Altay tankı gibi araç, mühimmat ve silahları da oyuna ekledi.


Türkiye SİHA’da süper güç: Danimarka basını TSK'yı SİHA konusunda en etkin ordular arasında gösterdi
GÜNDEM
Türkiye SİHA’da süper güç: Danimarka basını TSK'yı SİHA konusunda en etkin ordular arasında gösterdi
  • Oyunda Türk askeri ya da polisini seçen kullanıcılar hem teçhizat, silah ve araçları kullanma imkanı buluyor hem de TSK'nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ile Libya harekat bölgelerinde savaşıyor.

Teröristlerin korkulu rüyası oldu: Türkiye'nin havadaki silahlı gözü TB2 SİHA
OYNAT 00:00
Teröristlerin korkulu rüyası oldu: Türkiye'nin havadaki silahlı gözü TB2 SİHA
Türkiye son yıllarda savunma sanayide peş peşe attığı adımlar ile tüm dünyada adından söz ettiriyor. Karada, havada ve denizde yerli olarak geliştirilen ürünler ile dışa bağımlılık büyük oranda azalırken, içeride ve dışarıda yürütülen operasyonlarda ise tarihi başarıların kapısı bir bir aralanıyor. Gelin birlikte bu başarıların perde arkasındaki araç ve silahları tek tek inceleyelim. Savunmadaki Türkler programının ilk konuğu Bayraktar TB2... Yerli ve milli SİHA terör örgütlerinin korkulu rüyası haline gelirken, sınır dışı operasyonlarda ise dengeler değişti.

"Sanal dünyada ordumuzu tanıyacaklar"

Turkish Mod Team ekibinin kurucu üyelerinden Mehmet Tozlu, Turkish Mod Team'in simülasyon oyunlarına eklenti yapan ve bunları Türk oyun camiasına sunan bağımsız bir mod grubu olduğunu söyledi. Grubun kısıtlı imkanlarına rağmen askeri simülasyon oyunlarına TSK eklentisi yapmayı başardığını dile getiren Tozlu, "Amacımız sanal dünyada ordumuzun tanıtılması ve özellikle genç Türk oyuncuların TSK'ye ilgilerinin artmasını sağlamak." dedi.

Göklerde 200 Bin Saat: Milli SİHA Bayraktar TB2'den yeni rekor
OYNAT 01:50
Göklerde 200 Bin Saat: Milli SİHA Bayraktar TB2'den yeni rekor
Türkiye'nin en uzun havada kalış ve en yüksek irtifa rekorunu kıran Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB2, 200 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekor kırdı

TSK envanterinde bulunan tüm araçlar kullanıldı

Yeni geliştirdikleri yama için aylardır uğraştıklarını ve çalışmayı kısa süre önce piyasaya sunduklarını vurgulayan Tozlu, "Bu yamamızda şu an TSK envanterinde bulunan askeri kıyafet, teçhizat, silah, mühimmat ve araçların hemen hepsini kullanabiliyorsunuz. Eklentimiz ile oyuncular oyun içerisinde zırhlı birlik harekatı, uçar birlik harekatı, yaya-motorlu intikal, topçu desteği ve sızma operasyonlarının hepsini Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan araç, silah ve ekipmanlar ile yapabilmektedir." diye konuştu.

  • Tozlu, Turkish Mod Team olarak geçen sene gerçekleştirilen IDEF 2019 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na katılma şansı bulduklarına değinerek, yamaya insanların büyük ilgi gösterdiğini ve ekip olarak Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Abone Ol Google News
Emeklilerin beklediği haber

Emeklilerin beklediği haber

​Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu.
40 metre sürüklendi

40 metre sürüklendi

​Sürücü çarptığı yaya ölünce önce kaçtı, sonra teslim oldu.
Satan şimdi yandı

Satan şimdi yandı

​Yargıtay'dan ikinci el araç satışıyla ilgili emsal karar.
Büyük güne hazırlık

Büyük güne hazırlık

Ayasofya'da 24 saat Kur'an sesi yükselecek.
Bir milyon<br>turist ağırlayacak

Bir milyon
turist ağırlayacak

Lavanta üretiminin yüzde 90'u bu köyden.
Nefes kesen son

Nefes kesen son

Juventus, bir puanı Ronaldo'nun golleriyle kurtardı.
Türkiye'nin<br>haklı kararlılığı

Türkiye'nin
haklı kararlılığı

​Millet istedi Ayasofya'yı açtık.
Unutmayacağız!

Unutmayacağız!

​Srebrenitsa soykırımının 25. yıldönümü.
Baro saltanatı<br>sona erdi

Baro saltanatı
sona erdi

​Önümüzdeki Ekim ayında seçim yapılacak.
BM de 'baş şüpheli Selman' dedi

BM de 'baş şüpheli Selman' dedi

'Türkiye Kaşıkçı cinayetini ciddi şekilde soruşturuyor.'
Bir oğlum vardı<br>şehit oldu

Bir oğlum vardı
şehit oldu

​15 Temmuz'un üzerinden 4 yıl geçti.
Toplu mezarlara<br>UCM'den inceleme

Toplu mezarlara
UCM'den inceleme

​İşkencehaneler ve gizli zindanlar belgelenecek.
Eğitim<br>vardiyalı olabilir

Eğitim
vardiyalı olabilir

​Yeni dönemde sosyal mesafeli sınıflar olacak.
Yardımlar<br>yeniden başlıyor

Yardımlar
yeniden başlıyor

​Suriye'ye insani yardımlar Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yapılacak.
Sözcü Kalın'dan<br>sert tepki

Sözcü Kalın'dan
sert tepki

"Bu karar alınırsa UNESCO'nun kriterleri sorgulanabilir olacak."
Yalnız bırakmayacağız

Yalnız bırakmayacağız

Erdoğan'dan Srebrenitsa soykırımıyla ilgili duygulandıran paylaşım.
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Bugün koronavirüsten 21 kişi vefat etti, vaka sayısı 1016.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.