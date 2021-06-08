Teknoloji Gençlerle futbol keyfi Takım oyunu oynayan kazanır
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Gençlerle futbol keyfi:  Takım oyunu oynayan kazanır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları’nın düzenlediği e-Spor turnuvasının finalinde Paris Saint-Germain (PSG) - Liverpool maçını izledi. PSG’nin 3-2 kazandığı e-Spor maçını değerlendiren Erdoğan, “Bireysel olmaktan çok, futbol kolektif takım oyunu. Bunu da en başarılı kim oynarsa, neticeye o gidiyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gençlerle futbol keyfi: ​Takım oyunu oynayan kazanır
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gençlik Kolları tarafından düzenlenen e-Spor turnuvasının final maçını izledi.

  • AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen turnuvanın finalinde gençlerin Paris Saint-Germain ve Liverpool takımları karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain’in Liverpool’u 3-2 yendiği maçı izleyen Erdoğan konuşmasında, Paris Saint-Germain’in kolektif futbolu Liverpool’a göre daha iyi oynadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kollarınca düzenlenen e-Spor turnuvasının final maçını izledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kollarınca düzenlenen e-Spor turnuvasının final maçını izledi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gençlik Kolları tarafından düzenlenen e-Spor turnuvasının final maçını izledi. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen turnuvanın finalinde gençlerin Paris Saint-Germain ve Liverpool takımları karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain'in Liverpool'u 3-2 yendiği maçı izleyen Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Paris Saint-Germain'in kolektif futbolu Liverpool'a göre daha iyi oynadığını belirtti. Erdoğan, konuşmasının ardından turnuvada başarılı olanlara ödüllerini verdi. Ödül törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleri de katıldı.

“Bireysel olmaktan çok, futbol kolektif takım oyunu. Bunu da en başarılı kim oynarsa, neticeye o gidiyor. Burada da gördüğünüz gibi 1-0’dan sonra 3-1 yapmak suretiyle arayı açtılar ve sonunda da her ne kadar 3-2 olduysa da maçı Paris Saint-Germain almayı başardı” diyen Erdoğan, konuşmasının ardından turnuvada başarılı olanlara ödüllerini verdi.

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