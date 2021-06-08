Gençlerle futbol keyfi: ​Takım oyunu oynayan kazanır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gençlik Kolları tarafından düzenlenen e-Spor turnuvasının final maçını izledi.
- AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen turnuvanın finalinde gençlerin Paris Saint-Germain ve Liverpool takımları karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain’in Liverpool’u 3-2 yendiği maçı izleyen Erdoğan konuşmasında, Paris Saint-Germain’in kolektif futbolu Liverpool’a göre daha iyi oynadığını belirtti.
“Bireysel olmaktan çok, futbol kolektif takım oyunu. Bunu da en başarılı kim oynarsa, neticeye o gidiyor. Burada da gördüğünüz gibi 1-0’dan sonra 3-1 yapmak suretiyle arayı açtılar ve sonunda da her ne kadar 3-2 olduysa da maçı Paris Saint-Germain almayı başardı” diyen Erdoğan, konuşmasının ardından turnuvada başarılı olanlara ödüllerini verdi.