Gerçek para ödüllü uygulama HQ rekor kırdı

HQ Trivia oyunu yeni bir rekor kırarak anlık 1 milyon oyuncuya ulaştı. Geçtiğimiz aylarda iOS için piyasaya sürülen oyun kısa sürede popüler hale geldi ve tatil zamanında 750 bin kullanıcıya ulaşmıştı. Ülkemizde oldukça popüler bir uygulama olan Vine’ın geliştiricilerinin piyasaya sürdüğü oyunda gerçek para ödülleri bulunuyor. Nakit ödülü kazanmak için 12 soruyu cevaplamak gerekiyor ve bu işlemi günde iki kere yapabilirsiniz.

TEKNOLOJİ Popüler oyun HQ Trivia Android'de

İlk olarak sadece iOS için piyasaya sürülen uygulama kısa bir süre önce Android için beta testlerine başladı. Artık Android üzerinde de bulunabilen uygulama ile kullanıcı sayısı hızla büyüyen HQ Trivia, pazar günü oynanan ve 1.2 milyon kişinin katılım sağladığı yarışma sonucunda 10 bin dolarlık ödül 400 kişiye bölünerek, her bir kişi 24,45 dolar kazandı.