Teknoloji Gmailin e-posta oluşturucusu yeni özelliklerle güncellendi
İNTERNET

Gmail'in e-posta oluşturucusu yeni özelliklerle güncellendi

Google, Gmail'in e-posta oluşturma arayüzünü güncelleyerek süreci hızlandırdı. Artık e-posta adreslerinin yanında profil simgeleri görünüyor ve bu sayede isimlerden dolayı yaşanan karışıklığın önlenmesi hedefleniyor. Ek olarak sağ tıklama menüsünde de birtakım düzenlemeler mevcut.

Abone Ol Google News
Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Gmailin e-posta oluşturucusu yeni özelliklerle güncellendi
Gmail

Google, web sitesi tarafında Gmail'e yepyeni özellikler ekledi. Artık Gmail'in 'Oluştur' düğmesine tıklandığında Kime, Bilgi ve Gizli alanları için görselgüncellemeler ve iyileştirmeler görülebiliyor. Google, bu değişiklikler sayesinde kullanıcıların e-posta gönderme sürecinin daha verimli hale geleceğini belirtiyor.

Gmail'in güncellenen e-posta oluşturma yapısı, profil simgelerinin görünmesini sağlıyor.
Gmail'in güncellenen e-posta oluşturma yapısı, profil simgelerinin görünmesini sağlıyor.

Kullanıcılar artık alıcının tam adını ve e-posta adreslerini görüntülemek için sağ tıklama menüsünü görecekler. Ayrıca menüden kişi adları düzenlenebilecek; adresler kopyalanabilecek ve bir alıcının bilgi kartı açılabilecek.

Google ayrıca kişi ismi yazıldığında alıcıların profil simgelerini de göstermeye başlıyor. Böylece karışıklığın önüne geçilmesi hedefleniyor. Google ayrıca bu tip düzenlemelerin çeşitli Chrome uzantılarını kullanan kişileri etkileyebileceğini belirtiyor. Dolayısıyla yeniliklerden yararlanmak isteyenlerin Gmaileklentilerini pasif hale getirmesi gerekiyor.

Google Chrome'da kısa web sitesi adresi devri sona eriyor
TEKNOLOJİ
Google Chrome'da kısa web sitesi adresi devri sona eriyor
Kadıköyde Fenerbahçe öne geçti

Kadıköy'de
Fenerbahçe öne geçti

UEFA Avrupa Ligi mücadelesi 19.45'te başlayacak.​
Rusyada 11ler belli oldu

Rusya'da 11'ler belli oldu

​Kritik mücadele saat 22.00'de başlayacak.
Yarıya yakını 30 yaş altında

​Bakan Koca günlük vaka tablosunu paylaştı.

​Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP'li vekili ihya etti.

Cadde göle döndü

Cadde göle döndü

Vana arızası sonrası vatandaşlar zor anlar yaşadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.