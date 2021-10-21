Gmail'in e-posta oluşturucusu yeni özelliklerle güncellendi

Google, web sitesi tarafında Gmail'e yepyeni özellikler ekledi. Artık Gmail'in 'Oluştur' düğmesine tıklandığında Kime, Bilgi ve Gizli alanları için görselgüncellemeler ve iyileştirmeler görülebiliyor. Google, bu değişiklikler sayesinde kullanıcıların e-posta gönderme sürecinin daha verimli hale geleceğini belirtiyor.

Gmail'in güncellenen e-posta oluşturma yapısı, profil simgelerinin görünmesini sağlıyor.

Kullanıcılar artık alıcının tam adını ve e-posta adreslerini görüntülemek için sağ tıklama menüsünü görecekler. Ayrıca menüden kişi adları düzenlenebilecek; adresler kopyalanabilecek ve bir alıcının bilgi kartı açılabilecek.

Google ayrıca kişi ismi yazıldığında alıcıların profil simgelerini de göstermeye başlıyor. Böylece karışıklığın önüne geçilmesi hedefleniyor. Google ayrıca bu tip düzenlemelerin çeşitli Chrome uzantılarını kullanan kişileri etkileyebileceğini belirtiyor. Dolayısıyla yeniliklerden yararlanmak isteyenlerin Gmaileklentilerini pasif hale getirmesi gerekiyor.

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