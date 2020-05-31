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BİLİM

Gök taşı 54 bin kilometre hızla geldi: Parçalanmış olma ihtimali üzerinde duruluyor

Türkiye’nin doğusunda 27 Mayıs’ta görülen gök taşının atmosfere giriş hızının saatte 54 bin kilometre olarak hesaplandığını bildiren Doç. Dr. Ozan Ünsalan, “Gök taşı, çok yüksek ihtimalle Gürcistan, Ermenistan veya Rusya dolaylarında düştü” bilgisini verdi. Uzmanlar, ‘arazilerde boşuna gök taşı aramayın’ dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
27 Mayıs’ta görülen gök taşı
27 Mayıs’ta görülen gök taşı

Türkiye Meteor Takip Sistemleri Projesi Yürütücüsü ve Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan, Türkiye'nin doğusunda 27 Mayıs'ta görülen gök taşının atmosfere girmeden önceki kütlesinin yaklaşık 3,6 ton, atmosfere girdiği sıradaki çapının 130 santimetre, atmosfere giriş hızının ise saatte 54 bin kilometre olarak hesaplandığını bildirdi. Ünsalan, Ermenistan, Gürcistan veya Rusya'ya düştüğünü tahmin ettikleri gök taşıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "İlk belirlemelere göre meteorun atmosfere girmeden önceki kütlesi yaklaşık 3,6 ton, atmosfere girerken çapı 130 santimetre, atmosfere giriş hızı saatte 54 bin kilometre, yoğunluğu ise 3 bin kilogram/metreküp. Tabi bunlar ortalama değerler. Çok yüksek ihtimalle Gürcistan, Ermenistan veya Rusya dolaylarında düştü diyebiliriz"

Gök taşı haberlerinden sonra köylüler, arazilerdeki ilginç taşları uzmanlara gösteriyor.

PARÇALANARAK YOK OLMUŞ OLABİLİR

  • Elazığ Fırat Üniversitesi (FÜ) akademisyenleri de Doğu’da birçok ilden görülen gök taşının (meteor) düşme anına ait görüntüleri değerlendirdi. Kentteki güvenlik kameraları kayıtlarında, gökyüzünden hüzme şeklinde yeryüzüne doğru inen cismin saniyeler içinde ışık saçtığı görülüyor. Görüntüleri inceleyen FÜ İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Şengün, insanları heyecanlandıran gökyüzü olayının, bilim çevreleri tarafından da ifade edildiği üzere bir meteor düşmesi olduğunu belirtti. Şengün, "Görülen illeri dikkate aldığımızda, özellikle Batman, Malatya, Elazığ, Bingöl, Erzincan, Erzurum ve Artvin'e doğru atmosfer içinde hareket ettiği, buna bağlı olarak da Artvin civarından sonra havada patlayarak yok olduğu görülüyor. Bu nedenle belirtilen illerde görülen ve izlenen gök taşının, aynı olduğu ifade edilebilir" dedi. Taner Şengün, "Gök taşının, parçalanarak havada yok olduğu düşüncesindeyiz. Bu nedenle insanlarımızın arazide boşuna gök taşı aramasına gerek olmadığını düşünüyoruz" dedi.

Göktaşının düşüş anını farkında olmadan böyle görüntülediler
OYNAT 00:42
Göktaşının düşüş anını farkında olmadan böyle görüntülediler

Türkiye'de dün akşam yaşanan ve birçok noktadan gözlenen göktaşı yağmuru Trabzon'da bir grup gencin arabaları ile gezintiye çıktıkları anda araç içinde cep telefonlarının kameralarına yansıdı.
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