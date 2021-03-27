Göktürk-1'in gözünden Süveyş Kanalı

SpaceX, 60 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi

Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX, 60 Starlink uydusunu daha başarılı şekilde uzaya fırlattı. Uzay şirketi SpaceX, dünyanın herhangi bir noktasındaki uzak bölgelere hızlı ve ucuz internet sağlamak için bin 440 adet uyduyu Dünya yörüngesine yerleştirmeyi planlıyor.