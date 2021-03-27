Teknoloji Göktürk-1in gözünden Süveyş Kanalı
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Göktürk-1'in gözünden Süveyş Kanalı

Süveyş Kanalı’nda karaya oturan ve deniz trafiğini tıkayan devasa konteyner gemisi Ever Given, yerli gözlem uydusu Göktürk-1 tarafından görüntülendi.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Göktürk-1in gözünden Süveyş Kanalı
Göktürk-1 küresel ticareti düğümleyen Süveyş Kanalı'ndaki gemiyi görüntüledi.

Süveyş Kanalı’nda karaya oturan ve deniz trafiğini tıkayan devasa konteyner gemisi Ever Given, küresel ticareti günlük 9,6 milyar dolar zarara uğratıyor.

Yüzlerce gemi sıra bekliyor

Kurtarma çalışmalarının uzaması petrol fiyatlarında yüzde 6’yı bulan artışa neden oldu. 30’dan fazlası petrol yüklü 200’ü aşkın gemi kanaldan geçmek için sırada beklerken, kanalın açılmasının haftalar sürebileceği belirtiliyor.

Kurtarma çalışmaları sürerken, devasa konteyner gemisi Ever Given, Göktürk-1 Keşif Uydusu tarafından görüntülendi.

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