Google 9 Kasım'dan itibaren iki adımlı doğrulamayı otomatik hale getiriyor

Google, Mayıs'ta yaptığı duyuruyla 'İki Adımlı Doğrulamayı' yıl sonundan önce herkes için zorunlu hale getireceğini açıklamıştı. Şimdi ise bu işlem için artık kesin bir tarih verildi.

Bu doğrulama yöntemi aktif edildiğinde kimliği doğrulamak için Google hesabı her oturum açtığında tek kullanım şifre e-postası ya da kısa mesajı geliyor. Yani aslında işlem, kişisel verileri korumak için ek bir güvenlik katmanı ekler. Şifre hırsızlığı, hesap güvenliğinin ihlal edilmesinin en yaygın yolu ve iki adımlı doğrulama bu noktada önemli bir görev üstleniyor.

Google'ın iki adımlı doğrulama sistemi SMS ya da e-postayla kullanıcılara şifre gönderilmesini temel alıyor.

Yapılan yeni açıklama, 9 Kasım'dan itibaren doğrulamanın tamamen aktif olacağını gösteriyor. Konuyla alakalı olarak Google'ın yaptığı açıklama ise şu şekilde:

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Şifreyi girdikten sonra telefonda ikinci bir adımı tamamlamanız gerekecek. Giriş yaparken telefonunuzu elinizin altında bulundurun. İki adımlı Doğrulama 9 Kasım'da otomatik olarak etkinleştirilecektir. İsterseniz daha önce bu özelliği aktif edebilirsiniz.

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