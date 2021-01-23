Teknoloji Google Androiddeki arama sonuçlarını değiştiriyor
İNTERNET

Google Android'deki arama sonuçlarını değiştiriyor

Google, yeni güncellemenin ardından Android Arama uygulamasındaki sonuçları farklı şekilde göstermeye başlıyor. Asıl amaç sonuçların çok daha iyi görünmesini sağlayıp kullanıcılar için kolaylık sağlamak.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Google Android
Google Android

Google, Arama uygulamasının Android versiyonunda yeni bir düzenleme yaptı. Böylece artık arama sonuçlarında bilgi kartları çok daha fazla gözüküyor ve daha kullanışlı hale geliyor. Düzenlemenin asıl sebebi ise 'basitleştirme' olarak belirtiliyor.

Google arama sonuçlarındaki değişiklik, kullanıcıların detayları daha rahat görmesini sağlıyor.

Yeni tasarım ne sağlıyor?

Güncellenen tasarım temelde web arama sonuçlarının hızlı görünmesini sağlıyor. Ama buna ek olarak yazılar da kalınlaştırılmış durumda. Ayrıca daha fazla dikkat çekecek renkler de kullanılıyor ve bu sayede kullanıcıların içerikleri rahat ayrıştırması sağlanıyor.

Android'in ardından iOS'a da benzer güncellemenin gelmesi bekleniyor.

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