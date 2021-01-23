Google Android'deki arama sonuçlarını değiştiriyor

Google, Arama uygulamasının Android versiyonunda yeni bir düzenleme yaptı. Böylece artık arama sonuçlarında bilgi kartları çok daha fazla gözüküyor ve daha kullanışlı hale geliyor. Düzenlemenin asıl sebebi ise 'basitleştirme' olarak belirtiliyor.
Yeni tasarım ne sağlıyor?
Güncellenen tasarım temelde web arama sonuçlarının hızlı görünmesini sağlıyor. Ama buna ek olarak yazılar da kalınlaştırılmış durumda. Ayrıca daha fazla dikkat çekecek renkler de kullanılıyor ve bu sayede kullanıcıların içerikleri rahat ayrıştırması sağlanıyor.
Android'in ardından iOS'a da benzer güncellemenin gelmesi bekleniyor.