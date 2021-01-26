Teknoloji Google bazı ofisleri koronavirüs aşı merkezlerine dönüştürüyor
İNTERNET

Google bazı ofisleri koronavirüs aşı merkezlerine dönüştürüyor

Google yeni yaptığı duyuruyla birlikte birkaç farklı ofisini koronavirüs aşılama merkezine dönüştüreceğini duyurdu. Sağlık kuruluşları ortaklığıyla yapılan çalışmanın diğer büyük şirketlere de örnek olması bekleniyor. Hatta Microsoft ve Amazon'un da benzer yönde çalışmaları olduğu biliniyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Google
Google

Google; Los Angeles, New York City ve San Francisco'dan başlayarak bazı tesislerini koronavirüs aşılama noktalarına dönüştürüyor. Şirket CEO'su Sundar Pichai'nun konuyla alakalı açıklamalarını içeren blog yazısı detayları gösteriyor. Pichai, medikal ve halk sağlığı yetkilileriyle ortaklık yaparak aşıya uygun bölgeleri dönüştürüyor.

Koronavirüs salgını tüm dünyadaki her topluluğu derinden etkiledi. Aynı zamanda kamu ve özel sektör arasında uluslararası sınırların ötesinde dikkate değer bir ölçekte koordinasyona ilham verdi. Şimdi yavaşlamalıyız.

Arama ve Haritalar servisleri de güncellenecek

Google ayrıca aşı eğitimini ve dağıtımını teşvik etmek için 100 milyon dolarlık reklam hibesi ve 50 milyon dolarlık sağlık kurumlarıyla ortaklık harcamalarını da üstleniyor. Bu da şirketin ek olarak 150 milyon dolar daha taahhüt ettiği anlamına geliyor. Peki ama ne yapılacak? Bunun bir parçası olarak arama sayfalarına eyalete ve bölgeye özgü aşı bilgileri eklenerek önümüzdeki birkaç hafta içinde hem Aramalar hem de Haritalar servislerine dahil edilecek.

Geçtiğimiz dönemlerde Amazon, 2000 kişiyi aşılamak için Seattle'da bir klinik açtı. Biden yönetimiyle yapılan görüşmeler sonucunda burada toplamda 800 bin kişinin aşılanacağı sözünü verdi. Microsoft de kampüsünde boş bir binayı aşılama için kullandıracağını duyurdu.

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