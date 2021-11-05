Google Drive yeni arama filtresiyle dosyaları daha kolay bulmayı sağlıyor

Google, Drive'daki yeni arama filtrelerinin beta testini yapmaya hazırlanıyor. Bu sistem, arama yapmayı kolaylaştırdığı gibi sonuçların da daha hızlı ve doğru şekilde listelenmesini sağlıyor.

Arama çipleri olarak isimlendirilen yeni özellik, Drive arayüzünün üstüne bir dizi filtre ekleyerek aranan dosya türünü, son değişiklik tarihini veya diğer kullanıcıların belirli bir dosyayla ilişkilendirdiği gibi kriterleri göz önünde bulunduruyor.

Google Drive'ın bu yeni arama sistemi, sonuçların daha hızlı ve doğru biçimde görüntülenmesini sağlıyor.

Google Drive'da şu anda zaten bazı arama filtreleme seçenekleri var. Ancak bunlar nispeten basit ve arama çubuğundaki bir alt menüde gizli. Buna karşılık, yeni arama çipleri ise çok daha geniş bir yelpaze sunuyor. Aslında benzer özellik geçtiğimiz sene Gmail'de de sunulmuştu.

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