Google haritalar radar noktalarını gösterecek

Google Haritalar uygulamasında hız sınırı uyarılarının ve hem hareketli hem de sabit radar noktalarının gösterimi bir süredir ABD’nin çeşitli şehirlerinde test ediliyordu. Test dönemini tamamlayan bu özellik, 40 ülkede kullanıcılarla buluşmaya başlıyor. Google’ın sahibi olduğu bir diğer navigasyon servisi Waze’den alınan özellik, Google Haritalar’ın iOS ve Android uygulamalarında yerini alacak.

Hız sınırı işaretleri Haritalar uygulamasının alt köşesinde gösterilecek. Radar ve fotoğraflı radar noktalarının ikonları ise harita üzerine yerleştirilecek. Bu özelliğin kullanılacağı ülkeler şu şekilde sıralanıyor: “Avustralya, Brezilya, ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Hindistan, Meksika, Japonya, Andorra, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Finlandiya, Yunansitan, Macaristan, İzlanda, İtalya, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Litvanya, Letonya, Malta, Fas, Namibya, Hollanda, Norveç, Umman, Polonya, Portekiz, Katar, Romanya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Slovakya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, Tunus ve Zimbabve.

Teknoblog'un haberine göre Türkiye, Almanya, Fransa ve İsviçre gibi ülkelerde radar noktalarının gösterimi yasalara aykırı olduğu için bu özellikten yararlanmak mümkün olmuyor. Fransa’da polisin radar noktalarını gösteren uygulamaların varlığı konusunda sürücülerin telefonunu kontrol etme ve bu uygulamaların bulunması durumunda ağır para cezaları kesme, hatta otomobili bağlama gibi yetkileri mevcut.

Google Haritalar uygulamasını iOS veya Android üzerinde kullananlar hız sınırlarını ve radar noktalarını görebilecek. Radar noktalarının bildirimi ise şimdilik sadece Android uygulaması üzerinden yapılabilecek. Google’ın bu özellikleri aldığı Waze’de ise kırmızı ışık kameralarını ve kaza noktalarını görmek de mümkün oluyor.

REKLAM

Google Haritalar, çok yalın bir navigasyon uygulaması olmasına rağmen geniş kitleler tarafından kullanılıyor. Hız sınırı ve radar noktası gösterimi gibi özelliklerin eklenmesiyle popüler servisin cazibesinin biraz daha artacağı söylenebilir.