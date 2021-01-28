Google Haritalar'a elektrikli otomobiller için rota oluşturma özelliği geldi

Dünya genelinde elektrikli otomobil satışları her geçen gün artıyor. Bununla birlikte tamamen elektrikli modellere yönelik teknoloji ve servisler de yükselişte. Son olarak Google Haritalar için hayata geçirilen yeni özellik, elektrikli otomobiller için özel rotalar oluşturuyor. Burada özellikle yol üzerindeki şarj istasyonları dikkate alınıyor.

Google Haritalar, yeni özellikle birlikte elektrikli otomobiller için en uygun şarj istasyonlarını gösteriyor.

Elektrikli şarj istasyonlarının konumu ve detaylarıyla ilgili bilgi veriyor

Yeni özellik sadece rota üzerindeki elektrikli şarj istasyonlarını göstermiyor. Buna ek olarak menzile bağlı olarak hangi şarj noktasında durulması gerektiği konusunda da bilgi veriliyor. Ayrıca şarj istasyonunda geçirilecek süre de belirtiliyor.

Böylece elektrikli otomobil kullanıcıları doğrudan harita üzerinden bu noktaları görüp çözüm üretebiliyor. Özellikle düşük menzilli elektrikli otomobiller için epey makul bir çözüm.

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