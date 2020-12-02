​Google hatasını düzeltti ​

İstanbul ve Çanakkale boğazlarını Yunanca karşılıkları ile işaretleyen internet arama motoru Google, tepkiler karşısında geri adım attı. İstanbul ve Çanakkale boğazlarının adlarının geçtiğimiz haftadan itibaren Yunanca “Bosphorus” ve “Dardanelles” olarak gösteren Google arama motorları boğazların isimlerini dün sabah itibariyle düzeltti.
- Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi, hatanın düzeltilmesi için önceki akşam sosyal medya hesapları üzerinden kampanya başlattı. İsimlerin, Türkçe adlarıyla düzeltilmesi için arama motorları üzerinden isim düzeltme yapılması istendi. Türkiye ve dünyadaki yüz binlerce Türk vatandaşı harekete geçti. Kampanyaya yüz binler katılınca Google, hatayı dün sabah itibariyle düzeltti. Google arama motorları ve haritalarında artık İstanbul ve Çanakkale Boğazları Türkçe olarak yer alıyor.