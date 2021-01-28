Teknoloji Google Lens çevrimdışı özelliğiyle güncellendi
İNTERNET

Google Lens çevrimdışı özelliğiyle güncellendi

Google, yeni güncelleme sonrasında Lens'in çevrimdışı özelliğini aktif etti. Böylece internet bağlantısının olmadığı durumlarda da Google Lens'i kullanmak mümkün hale geliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Google Lens
Google Lens

Google, mümkün olan hemen her servisini 'çevrimdışı' seçeneğiyle güncelliyor. Böylece internet bağlantısı olmadan da çeşitli işlemler yapılmasını sağlıyor. Google Lens'ten uzun süredir internet bağlantısı olmadan görsel arama yapmaya odaklanan şirket, Android tarafında bu sistemi hayata geçiriyor.

İnternet olmadan Google Lens nasıl kullanılır?

Google Lens'i internetsiz şekilde kullanmak gayet basit. Bunun için çeviri kısmını açıp dil seçimini yapmak ve ardından eşleştirme düğmesine tıklayarak karşınıza çıkan seçeneği onaylamak yeterli.

Google Lens bu sayede internet olmadan da kullanılabiliyor.

Devam etmeden önce Google, çevrimdışı dil paketinin ne kadar büyük olduğunu ve cihazda ne kadar depolama alanı kaldığını not edeceğini belirtiyor. İndirme tamamlandığında bu ana listede bir onay işareti yer alıyor.

Bu özellik sık sık seyahat edenler için oldukça önemli. Şimdilik bazı durumlarda çeşitli doğruluk problemleri ortaya çıkabiliyor. Yani metinlerin yanlış tanınması gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Ancak yine de yeni güncellemeyle bu problemlerin ortadan kalkacağı biliniyor.

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