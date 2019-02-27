Google Manisa yolunda

Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’ne altıncı kez katılan Vestel, Android Pie işletim sistemi ile çalışan televizyon olan Android TV’yi üreteceğini duyurdu. Vestel, Android TV ürün gamını 2019 yılı Mayıs ayında Türkiye’den başlamak üzere Avrupa’da piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “Vestel Android TV, tüketicilere en uygun içerik önerilerini sunarak istedikleri akıllı televizyon deneyimini yaşatacak” ifadesini kullandı.
V7 GÖRÜCÜYE ÇIKTI
- Fuardaki toplantıda konuşan Erdoğan, “Trendleri takip ediyor, ürünlerimizi ona göre şekillendiriyor, yeni teknolojilerle yeni trendler oluşturuyoruz” dedi. Vestel fuarda ayrıca, Venus’ün yeni modeli V7’yi tanıttı ve Venus Z30’un satışa çıktığını duyurdu. Venus V7’nin 6.2 inç 19:9 damla çentikli ekranı bulunuyor. Venus’ün orta segmentteki yeni telefonunda çift SIM kart desteği, 8 MP ön ve 13+2 MP arka kameranın yanı sıra yüz tanıması da yer alıyor.