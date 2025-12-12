Google Maps, sürücülerin uzun süredir beklediği özelliği kullanıma soktu

Google Maps, iOS kullanıcıları için uzun zamandır beklenen bir özelliği duyurdu: Araçtan indiğinizde park ettiğiniz yeri otomatik olarak algılayıp kaydediyor. Google Maps kıdemli ürün yöneticisi Rio Akasaka tarafından duyurulan bu yenilik, iPhone’unuzu aracınıza USB, Bluetooth veya CarPlay üzerinden bağlamanızı gerektiriyor.
Yeni özellik sayesinde, sürüşünüzü tamamladıktan sonra arabanızdan indiğinizde, Google Maps park yerinizi otomatik olarak işaretliyor. Kaydedilen konum, 48 saate kadar saklanıyor ve bir süre sonra kayboluyor. Tekrar araca binip sürüşe başladığınızda ise park simgesi otomatik olarak kayboluyor.
Daha önce manuel kaydediliyordu
Önceden, kullanıcılar park yerlerini manuel olarak kaydediyordu. Ancak yeni özellik sayesinde bu işlem tamamen otomatik hale gelmiş oldu.
Özel araç ikonları seçilebilecek
Google, ayrıca park konumu simgesi olarak varsayılan “P” işareti yerine kullanıcıların seçebileceği özel araç ikonlarını da devreye soktu. Bu araç ikonları, 2020’de eklenmişti ve bu yıl sekiz yeni tasarım daha eklenmişti.
Sadece iOS’ta çalışıyor
Bu otomatik park yeri kaydetme özelliği şu an için sadece iOS platformunda mevcut. Android kullanıcıları için park hatırlatma sistemi bulunuyor, ancak Android’deki simge, kullanıcı manuel olarak kaldırana kadar görünmeye devam ediyor.
Yeni otomasyon, Google Maps kullanıcılarının park yerlerini takip etmeyi çok daha zahmetsiz hale getiriyor.