Google Maps, sürücülerin uzun süredir beklediği özelliği kullanıma soktu

Yeni özellik sayesinde, sürüşünüzü tamamladıktan sonra arabanızdan indiğinizde, Google Maps park yerinizi otomatik olarak işaretliyor. Kaydedilen konum, 48 saate kadar saklanıyor ve bir süre sonra kayboluyor. Tekrar araca binip sürüşe başladığınızda ise park simgesi otomatik olarak kayboluyor.





Daha önce manuel kaydediliyordu

Önceden, kullanıcılar park yerlerini manuel olarak kaydediyordu. Ancak yeni özellik sayesinde bu işlem tamamen otomatik hale gelmiş oldu.





Özel araç ikonları seçilebilecek

Google, ayrıca park konumu simgesi olarak varsayılan “P” işareti yerine kullanıcıların seçebileceği özel araç ikonlarını da devreye soktu. Bu araç ikonları, 2020’de eklenmişti ve bu yıl sekiz yeni tasarım daha eklenmişti.





Sadece iOS’ta çalışıyor

Bu otomatik park yeri kaydetme özelliği şu an için sadece iOS platformunda mevcut. Android kullanıcıları için park hatırlatma sistemi bulunuyor, ancak Android’deki simge, kullanıcı manuel olarak kaldırana kadar görünmeye devam ediyor.



