Teknoloji Google Meet süre sınırı olmadan hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu
İNTERNET

Google Meet süre sınırı olmadan hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu

Google, Meet servisinde pandemi nedeniyle uzunca bir süredir 60 dakikalık süre sınırını esnetmişti. Yeni yapılan açıklamayla birlikte süre sınırı olmadan hizmete devam edileceği bilgisini de paylaştı.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Google Meet süre sınırı olmadan hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu
Google Meet

Google, pandemi nedeniyle dijital servislerinde çeşitli düzenlemeler yapmaya devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz dönemlerde Google Meet için 60 dakikalık süre sınırını kaldırmış; herhangi bir limit olmadan görüşmelere devam edilebileceğini bildirmişti.

Normal şartlarda bu limitin Mart sonunda tekrardan geri gelmesi bekleniyordu. Ancak yapılan yeni duyuruyla birlikte sınırlandırma olmadan görüntülü görüşmelerin devam edeceği bilgisi verildi.

Bu sefer sürenin ne zaman tekrar uzatıldığına dair bir açıklama yapılmadı. Ancak dünya genelinde devam eden pandemi süreci, yüzmilyonlarcainsanı evlerinden çalışmaya zorluyor. Doğal olarak teknoloji şirketleri de insanların hayatlarını kolaylaştırmak adına bu tip düzenlemeler yapıyor.

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