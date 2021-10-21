Google Play'de uygulamaların hangi kullanıcı verilerini topladığı görülebilecek

Google, Android akıllı telefon kullanıcılarının kişisel verilerini daha güvenli saklamalarına yardımcı olmak için önümüzdeki yılın başında Google Play Store'daki uygulamalara yeni bir 'Veri Güvenliği' bölümü ekleyeceğini duyurdu.

Bu yeni Veri Güvenliği bölümü, uygulamaların kullanıcılardan hangi verileri topladığına ilişkin kapsamlı bilgiler sunacak. Yani aslında kullanıcılar cihazlarına herhangi bir uygulama yüklemeden önce verilerin nasıl toplandığını ve paylaşıldığını şeffaf bir şekilde göstermiş olacak.

Böylece kullanıcılar uygulama ve topladıkları veriler hakkında daha fazla bilgiye sahip olacak.

Bir geliştiricinin uygulamalarıyla ilgili bilgileri onaylanırsa, mağaza girişi veri güvenliği bilgileriyle otomatik olarak güncellenecek. Ancak hiçbir bilgi gelmediyse veya reddedildiyse bir uygulamanın Play Store girişinde 'Bilgi Yok' ifadesi yer alacak. Bu, mahremiyet bilincine sahip kullanıcıların uygulamadan kaçınmasına ve alternatiflere yönelmesine sebep olacak.

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Android kullanıcıları, gelecek yıl Şubat'tan itibaren Play Store listelerinde 'Bu Uygulama Hakkında' bölümünün altında yeni yapıyı sunmaya başlayacak.

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