Teknoloji Google Playdeki sahte Clubhouse uygulamaları kullanıcı verilerini topluyor
İNTERNET

Google Play'deki sahte Clubhouse uygulamaları kullanıcı verilerini topluyor

Türkiye'de son birkaç haftadır popüler olan sesli sosyal ağ Clubhouse, şu anda yalnızca iOS tarafında mevcut. Yani uygulamanın henüz Android versiyonu yok. Ancak Google Play tarafında şu anda birçok farklı sahte Clubhouse uygulaması çıkmış durumda. Kullanıcı verilerini ele geçiren bu sahte uygulamalara dikkat etmekte yarar var.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Google Play
Google Play

Geçtiğimiz yıl Nisan itibariyle hayata geçirilen ve aradan geçen süreçte küçük bir kullanıcı kitlesiyle test edilen Clubhouse, kısa süre önce Türkiye'de önemli bir ivme kazandı.

'Sesli sosyal ağ' şeklinde tanımlanan Clubhouse, Alpha Exploration Co tarafından hayata geçirilen ve davetiye sistemiyle çalışan bir servis.

Sahte uygulamalar kullanıcıların verilerini çalıyor.

Sahte Clubhouse uygulamaları, orijinal versiyondakiyle aynı görselleri kullanıyor.

Şu anda yalnızca iOS tarafında bulunan uygulamanın yakında Android versiyonunun da çıkması bekleniyor. Ama ne yazık ki Android kullanıcıları Google Play üzerinden 'Clubhouse' aramasıyla uygulamaya erişmeye çalışıyor ve karşılarına aynı isimle birçok farklı uygulama çıkıyor. Fakat bu uygulamaların hiçbiri sesli sosyal ağa ait değil. Dolayısıyla dikkatli olmakta yarar var. Yani aslında Android tarafındaki bu uygulamalar sahte.

Bu sahte uygulamalar kullanıcıların çeşitli verilerini ele geçirebiliyor ve farklı amaçlar için kullanabiliyor. Dolayısıyla Android ekosistemini tercih edenlerin titiz davranması ve sahte Clubhouse uygulamalarına dikkat etmeleri şart.

Clubhouse Android uygulaması çıkacak mı?

Odalar üzerinden iletişim kurmayı sağlayan Clubhose, böylece çeşitli konu başlıklarıyla sohbet etmeyi sağlıyor. Yani aslında uygulamayı kuran ve profil oluşturan kişiler hemen bir oda kurup, arkadaşlarını davet edebiliyor ve sesli anlatımlar yapmaya başlayabiliyor.

Uygulamanın yatırımcıları arasında yer alan Andrew Chen, Clubhouse Android uygulamasıyla alakalı şu açıklamayı yapıyor:

  • Her ne kadar şimdilik iOS temelli olsa da Android uygulamasındaki çalışmalar devam ediyor. Taleplere karşılık vermek için daha fazla ölçeklendirmeyle yatırım yapılacak.

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