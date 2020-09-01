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Teknoloji Google, Türkiyedeki reklamlara yüzde 5lik kesinti ekledi
İNTERNET

Google, Türkiye'deki reklamlara yüzde 5'lik kesinti ekledi

Google'ın bugün müşterilerine e-posta ile duyurduğu haber Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Şirket, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 3 ülkede 1 Kasım 2020'den itibaren yayınlanan reklamlar için yeni tarife uygulayacağını duyurdu. Yeni tarifeyle yüzde 5'lik ek kesinti ekleneceği öğrenildi. Diğer iki ülke ise; Birleşik Krallık ve Avusturya.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Arama motoru Google, Kasım ayından itibaren Türkiye'de bulunan müşterilerinden yüzde 5'lik ek bir kesinti alacağını duyurdu. Şirkete reklam verenlerin ödeyeceği bu miktarı Google yüzde 5 yasal işletim maliyeti olarak tanımlıyor.

Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamda ise şu ifadeler kullanıldı:

  • ''Yasal İşletim Maliyetleri, Türkiye'de yasal düzenlemelere uymanın getirdiği maliyet ve karmaşıklığın önemli ölçüde artması nedeniyle eklenmektedir. Avusturya ve Birleşik Krallık'ta DST ücreti, bu ülkelerdeki yeni dijital hizmet vergilerinden kaynaklanmaktadır''

Birleşik Krallık da listede.

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Birleşik Krallık ve Avusturya'da da benzer bir uygulama geliyor

Türkiye'nin yanı sıra Avusturya'da da yüzde 5'lik bir ek kesinti uygulayacağını duyuran Google bu rakamı Birleşik Krallık için ise yüzde 2 bandında belirledi.

Bu iki ülkede de hizmet vergisi ödemekle yükümlü olan şirketin Türkiye'de ödeyeceği hizmet vergisi oranı ise yüzde 7.5 olarak belirlendi. Vergi; 20 Mart 2020 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliğiyle alınan karara göre uygulanacak.

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