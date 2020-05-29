Teknoloji Googledan sosyal mesafeyi denetleyen yapay zeka
İNTERNET

Google'dan sosyal mesafeyi denetleyen yapay zeka

Koronavirüs'ün hayatımızda yer tutmasıyla birlikte gündeme gelen konulardan biri de sosyal mesafe oldu. Google, bu alanda ürettiği arttırılmış gerçeklik ürünü ile sosyal mesafenin doğru bir şekilde ayarlanabilmesini amaçlıyor. Sodar isimli artırılmış gerçeklik aracına tüm Android cihazlar, Chrome üzerinden ulaşılabiliyor.

Haber Merkezi Diğer
Sodar
Sodar

Koronavirüse karşı alınması gereken önlemlerin başında yer alan sosyal mesafe, virüse yakalanmamak için uygulanması gereken en temel önlem. Birçok insanın günlük hayatında kesin olarak uygulamaya çalıştığı sosyal mesafe için Google, yeni bir araç yayınladı.

  • Google’ın Sodar ismi verilen aracı sosyal mesafe için en geçerli mesafe olarak açıklanan 2 metreyi dairesel bir çizgiyle gösteriyor. Sodar’ın 2 metrelik dairesel çizgisinin iç kısmında bulunan noktalar, uygun sosyal mesafe alanını gösteriyor.

Sodar'ın kullanım yöntemleri

Şu anda sadece Android cihazlarda Chrome üzerinden çalışan Sodar’ı denemek için Sodar’ın internet sitesinde bulunan QR kodu telefonunuza okutmanız gerekiyor. QR kodu okuttuktan sonra artırılmış gerçeklik uygulaması tarafından istenen izni vermeniz gerekiyor. Webtekno'nun haberine göre, iznin verilmesinin ardından açılan kamera arayüzünde Sodar, sosyal mesafeyi ekran aracılığıyla gösterecektir.

  • Google’ın sosyal mesafe hizmeti Sodar, 2 metrelik mesafeyi her zaman mükemmel bir şekilde gösteremeyebiliyor. Ancak ortaya çıkan fark sosyal mesafenin ihlal edilmesine izin verecek kadar büyük olmuyor.

Sodar

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Google’ın sosyal mesafe hizmeti Sodar’da buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Yukarıda anlattığımız gibi internet sitesine girdikten sonra bir QR kod uygulamasıyla sitede yer alan kodu telefonunuzun kamerasına taratmanız gerekiyor.

  • Google Sodar, sosyal mesafeyi belirlemek için Chrome v79’la gelen WebXR’ı kullanıyor. Bu nedenle Sodar’ı kullanmak için Android cihazınızda Chrome’un v79 veya daha bir üst sürümü bulunması gerekiyor.

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