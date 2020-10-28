Google'ın Apple'a milyarlarca dolar ödediği ortaya çıktı

ABD merkezli iki teknoloji devinin yaptığı antlaşma ortaya çıktı. Bu antlaşmaya göre Apple'ın Google'ı arama motoru olarak ürünlerinde tutmasının karşılığı milyarlarca dolara bedel.

New York Times'ın haberine göre Apple ürünlerde varsayılan arama motoru olarak Google kalacak karşılığında da şirket her yıl 8 ile 12 milyar dolar arası ödemeyi Apple'a yapacak.

TEKNOLOJİ Amazon, Apple, Facebook, Google'dan benzer hamle geldi





Teknoloji devleri arasındaki antlaşmalar kafa karıştırdı

Bu antlaşmanın ABD'de Google ile ilgili açılan tekelleşme davasından sonra ortaya çıkması da birçok soru işaretini beraberinde getirdi.

Kullanıcılar bu büyük teknoloji devleri arasında başka ne tarz antlaşmalar olduğunu sorgularken dava sürecinin devam etmesiyle birçok gizli antlaşmanın da sızma ihtimali gündeme geldi.