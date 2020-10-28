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Teknoloji Googleın Applea milyarlarca dolar ödediği ortaya çıktı
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Google'ın Apple'a milyarlarca dolar ödediği ortaya çıktı

Google'ın Apple ile yaptığı anlaşmanın detayları ortaya çıktı. Apple logolu ürünlerde arama motoru olarak kalmak için şirketin her yıl milyarlarca dolar ödediği ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

ABD merkezli iki teknoloji devinin yaptığı antlaşma ortaya çıktı. Bu antlaşmaya göre Apple'ın Google'ı arama motoru olarak ürünlerinde tutmasının karşılığı milyarlarca dolara bedel.

  • New York Times'ın haberine göre Apple ürünlerde varsayılan arama motoru olarak Google kalacak karşılığında da şirket her yıl 8 ile 12 milyar dolar arası ödemeyi Apple'a yapacak.

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Teknoloji devleri arasındaki antlaşmalar kafa karıştırdı

  • Bu antlaşmanın ABD'de Google ile ilgili açılan tekelleşme davasından sonra ortaya çıkması da birçok soru işaretini beraberinde getirdi.

Kullanıcılar bu büyük teknoloji devleri arasında başka ne tarz antlaşmalar olduğunu sorgularken dava sürecinin devam etmesiyle birçok gizli antlaşmanın da sızma ihtimali gündeme geldi.

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