Google'ın oyun platformu Stadia'nın çıkış tarihi belli oldu

Oyun meraklılarının herhangi bir bilgisayar veya konsola ihtiyaç duymadan oyun oynamasını sağlayan Stadia, aynı Netflix mantığıyla çalışacak.

Bulut teknolojisiyle çalışacak olan sistem Kasım 2019 itibariyle Kuzey Amerika ve Avrupa’nın bazı ülkelerinde hizmet vermeye başlayacak. İşte Stadia’nın ilk etapta giriş yapacağı ülkeler;

Belçika

İtalya

Finlandiya

Hollanda

Kanada

Norveç

Danimarka

İspanya

Fransa

İsveç

Almanya

İngiltere

İrlanda

ABD

Peki Stadia nasıl çalışacak?

Teknoloji devi Google, Project Stream adıyla indirmeden oyun oynamayı sağlayan bir proje üzerinde çalışıyordu. 2018'de tarayıcısı Chrome üzerinden Project Stream'i test etmeye başlayan şirket, nihayetinde Stadia'yı geliştirdi. Stadia'nın sloganı, "Nerede ve ne zaman istersen oyun oyna". Yani oyuncular internet sağlayıcılarından, istedikleri cihazı kullanarak oyun keyfini deneyimleyebiliyor.

Yüksek performanslı oyun bilgisayarları ya da oyun konsolları gibi donanımlara para vermelerine de gerek kalmıyor. Çünkü oyunları çalıştıran aslında Google'ın yüksek performanslı sunucuları oluyor.

Bir kullanıcı, YouTube'dan yayınını izlediği bir oyunun içinde kendisini bulabiliyor. Saniyeler içinde pasif bir izleyici olmaktan çıkıp, oyuna giriyor. Kumandanın bir tuşuyla da oyunu yayınlayabiliyor. Stadia, bulut (cloud) servis gücü ile, dev bir sunucu üzerinden çalışıyor. Yani bilgisayara oyun indirme ya da mağazaya gidip oyun satın almaya gerek kalmıyor.

Fiyatı ne olacak?

Kasım ayında Stadia servisine erişmenin tek yolu 'Başlangıç paketi'ni satın almak. Bu paketin bedeli 129 dolar olarak belirlendi. Paket kapsamında bir Stadia kumandası ve Chromecast Ultra TV adaptörü de var. Ayrıca Stadia Pro platformuna üç aylık abonelik de yine paket dahilinde.

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Aylık abonelik alan kullanıcılar, Stadia Pro'daki oyunlara erişim sağlayabilecek. Ancak tüm oyunlar aylık 9,99 dolarlık aboneliğe dahil değil. Yeni çıkan oyunlara erişim için ayrıca ödeme yapılması gerekecek.

2020'den itibaren Stadia kumandaları da ayrıca satışa çıkacak ve fiyatı 75 dolar olacak. Stadia oyunlarını oynamak için aylık abonelik şart değil. Ancak aylık abone olanlar oyunları 4K çözünürlüğünde oynayabilecek. Abonelik almayanlar ise yüksek çözünürlükle (HD) oyunlara erişim sağlayacak.

Stadia'da hangi oyunlar yer alacak?

Google, Stadia hizmete girdiğinde platformda en az 30 oyun olacağını söylüyor. Oyun endüstrisinin en büyük yapımcı firmalarından Bethesda, EA, Rockstar Games, Sega, Square Enix, Warner Bros ve Ubisoft Google ile anlaşma sağlamış durumda ve oyunlarını Stadia'ya taşıyacaklar.

Ancak Diablo, World of Warcraft, Overwatch gibi popüler oyunların yapımcısı Activision Blizzard ve Fortnite'ın yapımcısı Epic Games henüz Stadia ile anlaşma sağlamış değil.

Stadia platformunda yer alacak oyunların tam listesi

Assassin’s Creed Odyssey

Baldur’s Gate 3

Borderlands 3

The Crew 2

Darksiders Genesis

Destiny 2

Doom

Doom Eternal

Dragon Ball Xenoverse 2

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The Elder Scrolls Online

Farming Simulator 19

Final Fantasy 15

Football Manager

Get Packed

GRID

Gylt

Just Dance

Metro Exodus

Mortal Kombat 11

NBA 2K

Power Rangers: Battle for the Grid

Rage 2

Rise of the Tomb Raider

Samurai Shodown

Shadow of the Tomb Raider

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Tom Clancy’s The Division 2

Tomb Raider Definitive Edition

Thumper

Trials Rising

Wolfenstein: Youngblood