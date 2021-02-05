Teknoloji Googleın yenilenen uygulaması akıllı telefon kameralarından kalp atış hızını ölçmeyi sağlıyor
İNTERNET

Google'ın yenilenen uygulaması akıllı telefon kameralarından kalp atış hızını ölçmeyi sağlıyor

Google Fit, güncellenen sürümüyle birlikte akıllı telefon kameralarıyla solunum hızını ve kalp ritmini ölçmeyi sağlıyor. Her ne kadar tıbbi teşhis amacıyla kullanılmasa da kişilerin kendini izlemesi için büyük önem teşkil ediyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Google Fit
Google Fit

Google, akıllı telefonların kameralarından faydalanarak ölçüm yapmayı sağlayan bir sistem geliştiriyor. Böylece, güncellenen Fit uygulamasıyla birlikte Pixel cihazlar doğrudan kameradan solunum hızı ve kalp atış hızı ölçebiliyor.

Kamerayla kalp atış hızı nasıl ölçülüyor?

Yenilenen Google Fit uygulaması, kamera yardımıyla göğüsün alçalıp yükselmesini izliyor ve sonuçları karşınıza getiriyor. Bu noktada solunum hızının yanı sıra kalp atış hızı da ölçülebiliyor. Kalp atış hızını ölçmek için parmakların uç kısmındaki renkler analiz edilip buna bağlı olarak bir çıkarım yapılıyor.

Tüm bu özelliklerin kullanılabilmesi için elbette yapay zekâ desteğine ihtiyaç var. Doğal olarak Google da bu noktada diğer uygulamalarında olduğu gibi aslında yapay zekâ ve makine öğreniminden faydalanarak sürekli daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.

Ayrıca konuyla alakalı olarak Google'ın yaptığı bir açıklama da var:

    Ölçümler aslında tıbbi teşhis için hazırlanmıyor. Ama Google Fit kullanıcıları bu sayede günlük aktivitelerini takip edip düzenleyebilirler. Tüm bu ölçümler uygulama içinde kaydediliyor.
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