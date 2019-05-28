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Teknoloji Görme engellilerin gözü kulağı olacak
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BİLİM

Görme engellilerin gözü kulağı olacak

Eskişehir’de, görme engelli vatandaşların yaşadığı sıkıntılardan etkilenen 9’uncu sınıf öğrencisi Beray Yaşar, ultrasonik sensörlü baston geliştirdi. Yaşar’ın geliştirdiği düzenekte, baston yaklaşan engelleri metre metre söylemenin yanı sıra tekerleği hareket kolaylığı, baston ışıkları ise fark edilmeyi sağlıyor.

Haber Merkezi IHA
Eskişehir’de özel bir okulda 9’uncu sınıf öğrencisi olan Beray Yaşar
Eskişehir’de özel bir okulda 9’uncu sınıf öğrencisi olan Beray Yaşar

Eskişehir’de özel bir okulda 9’uncu sınıf öğrencisi olan Beray Yaşar, geliştirdiği ultrasonik sensörlü bastonla, görme engellilere umut olmak istiyor. Lise öğrencisi, okulunda düzenlenen Engelliler Farkındalık Günü’nde gözlerini bağlayıp yönünü bulmaya çalışırken çeşitli engellere takılmasının ardından görme engelliler bireylerin hayatını kolaylaştıracağı çalışmasına başladı.

Genç öğrenci, bir baston üzerine hazırladığı ses sistemi ile engelleri sesli olarak bildirim olanağını sağlıyor. Meydana gelebilecek gürültülü ortamlarda ise duyma kaybı yaşanmaması için kulaklık girişi eklenen bastona herhangi bir ortamda görme engelli kişinin fark edilebilmesi amacıyla da flaşör sistemi eklendi. Yaşar, geliştirdiği sistemin çalışmasının aksamaması için ise, 24 saat ömrü olan batarya kullanarak, görme engelli kullanıcıların daha rahat ve konforlu bir yaşam sürdürebilmelerini amaçlıyor.

Sokağa çıktığım zaman görme engellilerin yaşadığı sıkıntıları sıkça görüyordum

Geliştirdiği ultrasonik sensörlü baston hakkında konuşan 9’uncu sınıf öğrencisi Beray Yaşar, şu ifadeleri kullandı:

  • “Okulumuzda görme engelliler farkındalık gününde kendi gözlerimi bağlayıp yönümü bulmaya çalışınca onlar için ne yapabilirim diye düşündüm ve bunu yapmaya karar verdim. Sokağa çıktığım zaman görme engellilerin yaşadığı sıkıntıları sıkça görüyordum. Kaldırımdaki dubalar, çiçekler, sandalyeler ve birçok nesne görmelerine engeldi. Bu sokaklardan çıkabilmek için daha çok çaba sarf ediyorlardı. Böyle bir şey yaparsam daha rahat yol alabileceklerini düşündüm. Bastonu yaparken tekerlek yerleştirdim. Böylece sağa sola hareket ettirmelerine gerek kalmayacaktı ve bastonun ağırlığını hafifletecekti”


Engelleri bize sesli olarak bildiriyor

Ayrıca Yaşar, şu şekilde konuştu:

  • “Bastonda cairo sistemi kullandım. Çünkü ultrasonik sensörün görme açısı doğrusal olduğu için sistemin yere paralel olması gerekiyordu. Hazırladığım düzenekte ses sistemi kullandım. Bu da bize sesli olarak bildiriyor. Gürültülü ortamlarda duyma kaybı olmaması için kulaklık girişi ekledim. Bulunduğu ortamlarda fark edilebilmesi için flaşör sistemi ekledim. Sistemin aksamaması içi 24 saat ömrü olan batarya kullandım. Görme engellilerin daha rahat ve konforlu bir yaşam sürdürebilmeleri için bütün bu düzeneği bastona uyguladım”


Öğrencimiz Beray Yaşar görme engellilerimize göz oldu

Beray Yaşar’ın Robotik Kodlama Öğretmeni Caner Sağlar ise, şunları söyledi:

  • “Çağımız bilişim çağı biliyorsunuz ki. Öğrencilerimize sadece teknolojik gelişmelerle adım atmalarını değil, teknolojik gelişmeler içinde yer alırken sosyal sorumluluk projelerini de önemsemek istiyoruz. Bu projemiz ile öğrencimiz Beray Yaşar görme engellilerimize göz oldu. Hayatlarını kolaylaştırmak adına bir adım attı. Biz de istiyoruz ki böyle adımların atılmasının çoğalmasını, atılan adımların Türkiye ve dünyada farkındalık oluşturup engelli vatandaşlarımıza destek sağlamasını istiyoruz. Biz öğretmen olarak öğrencilerimize rehberlik yapmaktan yanayız. Öğrencimiz bize böyle bir proje ile geldiğinde biz derste öğrendiklerimizle bağdaştırıp böyle bir sistem kurarak görme engelli vatandaşlarımıza bu bastonu tasarladık. Tasarımda albino sistemi kullandık. Ultrasonik sensör cairo sistemi kullanarak görme engelli vatandaşlarımızın daha rahat hareket etmelerini, bir engelle karşılaştıklarında daha rahat manevra yapabilmelerini ve risk yaşamamalarını önemsedik. Ayrıca en önemli özelliği de ses sitemi. Kulaklık kullanılarak dışarıdaki sesleri de absorbe edip sadece mikrofondan gelen sesi algılayabiliyor. Deklanşör sistemi ile de karşıdan gelen bir vatandaşın, arabanın görme engelli vatandaşımızı görmesi sağlanıyor”
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