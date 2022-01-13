Teknoloji 263 şehit madencinin anısı uzayda Türkiyenin ilk cep uydusu Grizu-263A uzaya fırlatıldı
BİLİM

263 şehit madencinin anısı uzayda: Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzaya fırlatıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın tasarladığı uydu, Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi. Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle uzay yolculuğuna çıkan uydunun, yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor.

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Haber Merkezi AA
grizu 263a fırlatıldı mı? grizu 263a nedir?
Grizu-263A

Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, Türkiye saatiyle 18.25'te ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla uzaya fırlatıldı.

263 ŞEHİT MADENCİNİN ANISI UZAYDA

  • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın temel haberleşme olanaklarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladıkları uydu, Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi.

4 YIL 8 AY GÖREV YAPMASI PLANLANIYOR

Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle uzay yolculuğuna çıkan uydunun, yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor.

Türkiye'nin ilk cep uydusu uzaya fırlatıldı: Yerli uydunun uzaya fırlatıldığı o anlar
OYNAT 00:58
Türkiye'nin ilk cep uydusu uzaya fırlatıldı: Yerli uydunun uzaya fırlatıldığı o anlar
Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' ABD'den Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı. Yerli cep uydunun, yaklaşık 525 kilometre dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor.

NASA'DA DÜNYA 2.'Sİ TÜRKSAT'TA TÜRKİYE BİRİNCİ 1.'Sİ OLAN GRİZU 263 EKİBİNİN BAŞARI HİKAYESİ

Türkiye'yi uzayda gururla temsil eden Grizu 263 takımının başarı hikayesini Yeni Şafak daha önce gündeme getirmişti.

  • Kısıtlı imkanlarla geliştirdikleri uydu sistemleriyle NASA'da 2 defa 2.'liği göğüsleyen ekip, Türksat yarışmasında 1. olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül almıştı.

Yenisafak.com'a konuşan ekip lideri Çağla Aytaç Dursun, Zonguldak'tan Amerika'daki NASA yarışmalarına uzanan başarı hikayesini "Çok çalıştık ve başardık. Şimdi sırada küp uydu denemesi var. Eğer uzaydan görüntü alabilirsek dünyada bir ilki gerçekleştirmiş olacağız" ifadeleriyle anlattı.

NASA'da dünya 2.'si Türksat'ta Türkiye 1.'si olan Grizu 263 ekibinin başarı hikayesi
OYNAT 07:36
NASA'da dünya 2.'si Türksat'ta Türkiye 1.'si olan Grizu 263 ekibinin başarı hikayesi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu Grizu 263 takımı, Türkiye'yi uzayda gururla temsil ediyor.

Kısıtlı imkanlarla geliştirdikleri uydu sistemleriyle NASA'da 2 defa 2.'liği göğüsleyen ekip, Türksat yarışmasında 1. olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül aldı.

Yenisafak.com'a konuşan ekip lideri Çağla Aytaç Dursun, Zonguldak'tan Amerika'daki NASA yarışmalarına uzanan başarı hikayesini 'Çok çalıştık ve başardık. Şimdi sırada küp uydu denemesi var. Eğer uzaydan görüntü alabilirsek dünyada bir ilki gerçekleştirmiş olacağız' ifadeleriyle anlattı.

Testler sırasında karşılaştıkları zorluklara değinen ekibin danışman hocası Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, 'Bazen uydumuzu çatılardan topladık. UFO zannedenler oldu, gazetelerin manşetine çıktık. Çok çalıştılar ve beni mahcup etmediler' diye konuştu.

Ekibin üyesi Kerim Uslu kısıtlı imkanlar nedeniyle yaşadıkları sorunlara dikkat çekerek '7/24 çalışıyorduk. Kütüphanede yatıp kalkıyorduk. Birimiz hasta olduğunda hepimize bulaşıyordu. Şimdi 2.'lik, 1.'lik diyoruz ama arka planda çok büyük bir emek yatıyor. Daha fazlasını da başaracağız' ifadelerini kullandı.

Ekibin diğer üyesi Halime Pehlivan, yarışmaya günler kala laboratuarlarının sel altında kaldığını anlatarak şöyle konuştu 'Bir anda tüm çalışmalarımız sel altında kaldı. Her şeyi baştan yapmak zorundaydık. Ama imkansızlıklar bizi yıldırmadı. Buradan gençlere tavsiyem, 'Yapamazsın' diyenlere yapabileceklerini göstermeleri'.

Türkiye'de bir ilk oldu: ABD'den 18.25'te fırlatıldı
FOTOĞRAF 8
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın, temel haberleşme olaylarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladıkları Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, SpaceX Falcon 9 roketiyle bugün ABD'den uzaya gönderildi.
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Yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanan 5x5x5 santimetre boyutlarındaki Türkiye'nin ilk \"pocketqube uydusu\" için 25 bin avro fırlatma maliyeti bulunuyor.
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Yetkili fırlatıcı firmaya teslim edilen cep uydusunun, Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle 13 Ocak'ta Türkiye saatiyle 18.25'te Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cape Canaveral Fırlatma Üssü'nden uzay yolculuğuna çıktı.
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'BİR HAYALİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK'<br><br>Grizu-263 Uzay Takımı'nın danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, AA muhabirine, öğrencilerin bu başarısının, yeni başarılarının habercisi olacağını söyledi.<br><br>Bir hayali gerçekleştirmek için yola çıktıklarını ve yarını büyük heyecanla beklediklerini belirten Ekmekçi, \"Hikayemiz 5 yıl önce başladı. Büyük emekler vererek bugüne geldik. Öğrencilerimiz çalıştıkları zaman neleri başarabileceklerini bizlere gösteriyor, onlarla gurur duyuyoruz. Umarım bundan sonra da üzerine koyarak yeni başarılar elde edip üniversitemizin ismini duyurmaya devam edeceğiz. Bütün bu sürecin bu noktaya gelmesinde bizlere önemli destekler veren OYAK Genel Müdürü ve ERDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı sayın Süleyman Savaş Erdem'e teşekkürlerimi sunuyorum.\" diye konuştu.
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Takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun da takım olarak büyük bir mutluluk içinde olduklarını dile getirerek, \"Uzun ve zorlu bir süreç oldu ama bunun altından alnımızın akıyla kalktığımız için çok gururluyuz. Biz bunu, karanlık maden ocaklarından uzayın sessiz derinliklerine uzanan Zonguldak hikayesi olarak tanımlıyoruz. Uydumuz prototip deneysel bir uydu ve bu uydumuzu geliştirerek deneyler, testler yapmak istiyoruz.\" ifadelerini kullandı.
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TÜRKİYE'NİN GRİZU-263A MİNİ UYDUSU FIRLATMA RAMPASINDA YERİNİ ALDI<br><br>Türkiye'nin Grizu-263A mini uydusu Türkiye saatine göre 13 Ocak Perşembe günü saat 18.25'te ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı.
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Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A
Title
Türkiye'de bir ilk oldu: ABD'den 18.25'te fırlatıldı
Grizu-263A'nın fırlatma rampasındaki yerini aldığı dair fotoğraflar yayınlandı. Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' bugün Türkiye saati ile 18.25'te ABD'den uzaya fırlatıldı.
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263 şehit madencinin anısı uzayda: Türkiyenin ilk cep uydusu Grizu-263A uzaya fırlatıldı

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