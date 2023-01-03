​Güney Kore yerel çip ve teknoloji yatırımlarında vergi indirimi planlıyor

Maliye bakanlığından yapılan açıklamada, sermaye yatırımı yapan şirketlere %35'e kadar vergi indirimi verileceği ve bu da şirketlerin 2024 vergi ödemelerinde 3,6 trilyon wondan (2,82 milyar $) fazla tasarruf etmelerine yardımcı olacak.

Bu hareket, dünyanın en büyük çip üreticisi Tayvan Yarı İletken Çip Üretimi Ltd'ye ev sahipliği yapan Tayvan gibi diğer ülkelerin ve ABD'nin çip üretimini ve yerel endüstriyi destekleme planlarını duyurmasının ardından geldi.

Güney Kore maliye bakanlığı, vergi indirimi planlarının muhalefetin çoğunlukta olduğu parlamentonun onayına tabi olduğunu da sözlerine ekledi.

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