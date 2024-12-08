Hackerları nasıl bilirdiniz?

Hacker denince aklınıza ne geliyor? Çoğumuz onları, şirketlere siber saldırı yaparak, bilgilerini ele geçiren, dijital altyapıya çökerten ve hatta para çalan kişiler olarak biliyoruz. Bilgisayar yazılımları konusunda uzman ve birçoğu dahi gençlerden oluşan hackerlar, teknoloji dünyasının ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Önemli bölümü kazancını bu işten sağlarken, bir kısmı deyim yerindeyse hayatını sistemsel açıkları bulmaya adamış. Bu kişiler için yazılımları keşfetmek paradan daha değerli.





SİYAH ŞAPKALININ GÖZÜ ALTYAPIDA

Peki ama sayıları her geçen gün artan hackerların siyah, beyaz ve gri şapkalı olarak sınıflandırıldığını biliyor musunuz? Geçmişi 1960’lı yıllara kadar uzanan ve siber güvenlikle özdeşleşen hackerların siyah şapkalı olarak tanımlanan kesimi; hesaplarımıza sızan, bilgileri çalan, şirketleri tehdit eden ve şirket altyapılarını çökertmeye çalışanlardan oluşuyor. Çoğumuzun aklına belli bir hacker tipi geliyor. Ancak onlar da kendi arasında niyetlerine ve uğraş alanlarına göre ayrılıyor. İlk olarak siyah şapkalı hackerların önemli bölümü, devletlerin ve şirketlerin başına bela oluyor. Beyaz şapkalı hacker ise, zaman içerisinde sistemi siyahlardan korumak için ortaya çıkmış kesim olarak karşımıza çıkıyor.





ROBIN HOOD SİSTEMİ KORUYOR

Şirketlerin ve ülkelerin teknolojik altyapısını güçlendirmesine yardım ederken, olası saldırılar konusunda onları uyarıyor. Kendilerini ‘Dijital Robin Hood’ olarak da tanımlıyorlar. Hatta planladıkları siber saldırı öncesinde muhataplarına haber verip, kendilerini korumasını istiyorlar. Bu sayede kurumlar da güvenlik zafiyetlerini test edip, sistemi güçlendirebiliyor. Piyasada gri şapkalı olarak bilinenler ise, her iki grubun arasında yer alanları ifade ediyor. Sistemde zafiyet yakalayan gri şapkalı hacker ne ona zarar verir ne de onu onarmaya çalışıyor. Bu grup, karşı tarafa bilgi vererek ücret karşılığında bu zafiyeti onarmayı öneriyor.





HACKTİVİST SOSYAL MEDYADA AKTİF

Hackerlar, temelde 3 ana sınıfa ayrılsa da günümüzdeki gelişmelere bağlı olarak farklı isimler çıkabiliyor. Örneğin, sosyal medyayı ideolojik amaçlı kullanan hacktivistler bulunuyor. Telefon sistemlerini hedef alan Phreaker, yetersiz bilgisiyle kurumlara art arda saldırı düzenleyen Lamer gibi örnekler görülebilir. Bunların yanında, teknolojideki gelişmelere bağlı olarak yeni hacker tipleri de ortaya çıkıyor.



