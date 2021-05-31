Teknoloji Huawei HarmonyOS güncellemesi alacak modeller belli oldu
MOBİL

Huawei HarmonyOS güncellemesi alacak modeller belli oldu

Birkaç gün sonra özel etkinlikle tanıtılacak olan yeni nesil mobil işletim sistemi HarmonyOS hakkında bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak mevcut cihazlar arasında HarmonyOS 2.0 güncellemesi alacak modeller de belli oldu.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Huawei HarmonyOS güncellemesi alacak modeller belli oldu
HarmonyOS

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, uzun süredir geliştirdiği HarmonyOS mobil işletim sistemini sonunda gün yüzüne çıkarıyor. Geçtiğimiz hafta da duyurulduğu üzere 2 Haziran'da tanıtılacak olan HarmonyOS 2.0, yalnızca yeni modellere değil, yenilere de destek veriyor. Bu kapsamda onaylanmış cihazların bir listesi ortaya çıktı.

Mate 40 ve P40 serisi öncelikli olarak değerlendiriliyor.

Huawei P40 serisi HarmonyOS 2.0 güncellemesi alacak ilk modeller arasında.
Huawei P40 serisi HarmonyOS 2.0 güncellemesi alacak ilk modeller arasında.

Huawei Mate 40 ailesi güncellemeyi alacak akıllı telefonlar listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Böylece geçtiğimiz yıl çevrimiçi olarak düzenlenen etkinlikte tanıtılan Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ ve Mate 40 RS HarmonyOS 2.0'a yükseltilebiliyor. Ayrıca P serisinden P40, P40 Pro, P40Pro+ da yine aynı kapsamda yer alıyor.

Bunlara ek olarak Mate X2, Nova 8, Nova 8 Pro ve MatePad Pro modelleri de Huawei'nin yeni nesil mobil işletim sistemi için güncellemeyi alacak cihazlar arasında. Ancak zaman içinde yeni çıkacak modellerle birlikte de bu listenin genişlemesi söz konusu.

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