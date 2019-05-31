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Teknoloji Huawei tekrar Google listelerinde yer alıyor
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Huawei tekrar Google listelerinde yer alıyor

Huawei ile çalışmayı tamamen durduracağını açıklayan Google, yeni amiral gemisini listeye dahil etti. Mate 20 Pro modelini tekrar Android Q beta programına aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Android Q beta programı için hazırlanan partnerler listesine yeniden Huawei markası eklendi.
Android Q beta programı için hazırlanan partnerler listesine yeniden Huawei markası eklendi.

Huawei ile ABD arasında yaşanan kriz, son birkaç haftadır en sıcak günlerini yaşıyor. Kısa bir süre önce arka arkaya gelen ambargo haberlerinde, önce Google, ardından Intel ve Qualcomm ve sonrasında da SD Association, Wi-Fi Alliance, JEDEC ile Bluetooth SIG kapılarını Huawei ile çalışmayı durdurduğunu açıklamıştı. Ancak çok geçmeden Huawei için güzel haberler gelmeye başladı.

Huawei geri mi dönüyor?

  • SD Association, SD kart kullanabilen üreticilerin listesini güncelleyerek Huawei'yi bir kez daha dahil etmiş ve Huawei'nin "teknik bir hata" yüzünden listeden çıkartıldığını belirtmişti. Hemen arkasından Wi-Fi Alliance, JEDEC ile Bluetooth SIG de üyelik listesini güncelledi ve onlar da Huawei'yi yeniden üye şirketler arasına yerleştirdi.

Google yeniden listeye ekledi

Ancak bunlardan daha önemlisiyse Google'ın da Huawei'ye geri dönebilme ihtimalini taşıyan bir güncelleme oldu. Huawei Mate 20 Pro, Yeniden Android Q beta programına dahil edildi.

Google'ın, Huawei ile ipleri kopartmasının ardından Android Q beta programında yer alan Mate 20 Pro'nun da listeden çıkartıldığı dikkatleri çekmişti. Ancak görünen o ki Google, bu konuda geri adım atmış ve Mate 20 Pro'yu bir kez daha Android Q beta programına dahil etmiş.

Huawei Android partnerleri arasında

Android geliştiricileri sitesinde sizin de görebileceğiniz gibi Mate 20 Pro yeniden diğer 20 akıllı telefon modeliyle beraber Android Q beta listesinde yer alıyor. Google ayrıca "partnerler" listesinde de Huawei'ye yer veriyor.

Bugün Huawei açısından yaşanan bu sıcak saatler ve karşılaştığımız geri dönüşler, Google'ın da Android Q beta programı listesini de güncellemesiyle birlikte, işlerin kısa bir süre içinde Huawei'nin istediği şekilde sonuçlanacağını gösteriyor. Bakalım, ilerleyen saatler neler gösterecek.

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